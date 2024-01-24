2024天津年貸大街打頭陣 限量搶福袋首獎iPhone15
農曆春節腳步近，2024龍騰天津年貨大街打頭陣，將於26日起至2月8日，一連14天登場。天津年貨大街匯聚200攤年節伴手禮業者，以及300多家服飾店家，應有盡有，方便民眾採辦年貨，且提供特價優惠。27日開賣福貸，限量100個，首獎iphone15。特別提醒，活動期間有交通管制，自中清路至梅川西街間的天津路二段，籲請逛街民眾多多利用大眾交通運輸工具。
記者金武鳯/台中報導
「2024龍騰天津年貨大街」規模龐大，亮點很多，其一是27日正式開幕時有搶福袋活動，限量100個津龍福袋，售價僅為200元，內有超過400元價值的好禮外，還有機會抽中iphone15和1000元、2000元的購衣卷等，將為開幕帶來無限驚喜。
為了使開幕更加熱鬧，特別邀請舞龍舞獅表演團隊，為龍年年貨大街帶來歡樂的開場，讓整個商圈充滿濃厚的過節氛圍。此外，在元月28日、2月3日和2月4日，還輪番推出異國音樂＆時尚熱舞之夜，特邀熱舞團隊和多元異國風情音樂團隊現場演出。每週六、日晚上，商圈的活動舞台(中清路、梅川西街)，將成為綻放激情與音樂的舞台，讓年貨大街不僅僅是一場購物活動，更是一場展現歡樂盛會。
為了回饋消費者大力血拼，將於元月25日至2024年2月8日期間，推出「滿300登入抽」活動，只要在天津商圈會員店內消費滿300元，即可獲得一張摸彩序號券，參加抽獎。抽獎獎品包括機車、iPhone15等總價值60萬的豐富彩品，在滿足消費者在購物的同時，還有機會贏得豐富獎品。