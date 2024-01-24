川普連贏兩場初選！分析推測「這天」決定是否獲共和黨提名
美國前總統川普贏下新罕布夏州的共和黨提名戰，這使他距離成為2024年共和黨總統候選人更進一步，尤其是在愛荷華州黨內初選後，民調排行第二的迪尚特宣布退出，如今川普只剩美國前駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）一個強勁對手。專家認為，決定川普是否能獲共和黨提名總統候選人的時間就在被稱為「超級星期二」的3月5日。
國際中心楊智傑／綜合報導
新罕布夏州的告捷是川普近期拿下的第二場勝利，他在共和黨內初選首站愛荷華州（Iowa）擊敗民調排名第二的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）後，迪尚特宣布退出選舉並支持川普。接下來共和黨提名戰將轉向內華達州與南卡羅來納州，儘管對手海莉是前南卡羅來納州州長，但川普的支持率仍超過剩下這位共和黨對手。
對於川普是否已經篤定能獲得共和黨提名，專家與分析師的意見仍然分歧，但總統拜登的連任競選團隊表示，川普在新罕布夏州初選的勝利意味著他幾乎肯定會成為共和黨2024年的提名人，並在選舉日與拜登對決，瑪麗華盛頓大學政治科學教授凡斯沃斯也認為，「川普兩勝零負，幾乎已大局底定」。
川普的對手海莉則堅持繼續參選，直到「超級星期二」（Super Tuesday）來臨之前。屆時，有26個州和地區的數百萬美國人將進行投票，結果對於選情影響巨大，而今年「超級星期二」將落在3月5日，海莉的競選團隊表示，在那天之後將對競選情勢有著非常清楚的認知。
明尼蘇達大學政治與治理研究中心主任雅各布也強調3月5日超級星期二的重要性，表示別太快認定海莉會輸，現在只是漫長戰線的一個階段，到了十幾個州舉行初選的超級星期二才能更掌握共和黨初選的情況。