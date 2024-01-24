斜槓CEO張育美　新書分享創業經歷與家庭兼顧心路歷程

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宣捷集團宣明智創辦人於致詞時指出，他認為政治是最大的公益事業，張育美以企業家身份進入國會，提出好政策，要求政府做正確的事，並且放下身段，謙虛學習，從一位「政治素人」成為「專業立委」，非常需勇氣與堅持不懈的精神，這是他佩服張育美的地方。
中國國民黨主席朱立倫分享，張育美憑著堅強的創業精神、專精的醫學知識和經營醫療產業的豐富經驗，從創業、學習到從政的歷程，充分展現女性的獨特魅力，並發揮客家婦女艱苦卓絕的本色，每一階段都能夠很有自信、成功地扮演好適當的角色，是企業經營管理與有志從政者的絕佳典範。
桃園市長張善政於致詞表示，特別推薦年輕世代可以閱讀《我創業，我實踐-斜槓CEO張育美》這本書，學習張委員持續不斷學習創新，實踐生命理念的行動力。臺北市長蔣萬安於會中提到，他和張育美在立法院共事多年，推崇張委員持續學習與創新，從醫療產業創業出發，關切國家社會等各面向的公共政策，真誠為民服務，打造出更完善及便利的醫療照護環境，讓人民享有更健康與幸福的生活。
活動中張育美分享她的創業經歷、如何兼顧事業和家庭平衡，女性CEO如何克服社會的刻板印象及面臨的挑戰，也分享她積極投入推廣藝文活動，如何拉近中壢與藝術的距離，最後以「我聞、我見、我思、我實踐」鼓勵年輕世代要保持不斷學習、勇於挑戰的精神。