周杰倫機上真面目！空姐爆料「搭商務艙只做這件事」　老蕭超暖心

中信啦啦隊專訪／冼迪琦視「峮峮為目標」！甜笑：要永遠待在兄弟

▲中信兄弟啦啦隊冼迪琦，被譽為「峮峮接班人」，而她也強調峮峮是她的目標，希望能多多向學姐學習，受訪時更放話要永遠待在中信兄弟。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲中信兄弟啦啦隊冼迪琦，被譽為「峮峮接班人」，而她也強調峮峮是她的目標，希望能多多向學姐學習，受訪時更放話要永遠待在中信兄弟。（圖／記者嚴俊強攝影）

記者詹鎰睿／專訪

擁有「香港首席美少女」之稱的大物新人冼迪琦（小迪），去年一宣布加入中信啦啦隊Passion Sisters之後，立刻震撼台灣棒球界，初次登場也掀起廣大球迷瘋狂討論，甜美兼具青春活力的氣息，還一度被球迷們譽為「峮峮接班人」，更讓爪迷們興奮的是，冼迪琦接受《NOWnews今日新聞》專訪時強調：「不會轉隊！要永遠待在中信兄弟啦啦隊！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中信啦啦隊專訪冼迪琦小迪。（圖／記者葉政勳攝影）
▲可愛爆棚的小迪，笑說為了不想重學應援曲，決心要永遠待在中信兄弟，讓大家笑翻。（圖／記者葉政勳攝影）
不想重學應援舞！冼迪琦笑喊：要永遠待在兄弟

被譽為峮峮接班人的冼迪琦直言，她的目標就是峮峮，更視峮峮為偶像，「以前在YouTube、電視上面看過她，然後又在休息室見到本人，你會覺得很夢幻，很不真實。」小迪興奮地說，自己很嚮往能和峮峮學姐一樣，成為一位有成就又很厲害的藝人，希望能從主持、口條方面學到更多。

聊到偶像轉為啦啦隊不太適應的地方，小迪竟和夏蕾有相同問題，原來為了方便球迷們一起應援，在動作上都會設計比較簡單，結果變成每首曲子動作好像都一樣，反而讓她們亂掉。怎料，小迪話鋒一轉，竟然拉著夏蕾喊話，「我們不要轉隊、不要轉隊，不然又要重學了，我們永遠待在中信兄弟啦啦隊就好！忠誠～」滿滿的綜藝效果，讓眾人通通笑翻。

▲小迪說，她最喜歡中信兄弟的球星周思齊，每次上場總是能讓大家特別安心。（圖／小迪IG）
▲小迪說，她最喜歡中信兄弟的球星周思齊，每次上場總是能讓大家特別安心。（圖／小迪IG）
最喜歡周思齊！香港美少女內心竟藏超老靈魂

小迪還提到，她最喜歡的球星就是周思齊，「他很有領袖的氣息，每次出來就讓大家感到很安心，我喜歡這種感覺！」結果意外聊出她內心的老靈魂，舉凡黎明、張衛健、郭富城、陳曉東、林志穎、謝霆鋒等「資深」大明星，小迪倒背如流，還能把歌曲歌名通通唱出來，嚇得一旁的夏蕾不知道該怎麼接話。

一聊才發現原來小迪熱愛有才華、感情專一、有上進心的男生。不過，外型活潑開朗的她，私下卻是極度沒有安全感的人，更害怕從偶像跳到啦啦隊後會失去粉絲，小迪坦承，其實她轉換跑道前糾結了很久，內心是希望大家能和她一起前進、一起進步。所幸粉絲們不僅都沒離開，反而還進到球場為小迪吶喊加油，讓她十分感動。

▲中信啦啦隊專訪冼迪琦小迪。（圖／記者葉政勳攝影）
▲來自香港的小迪，心中藏著老靈魂，特別「鍾意（粵語：喜歡）」80、90年代的港星。（圖／記者葉政勳攝影）
考慮再出性感寫真集！小迪教你如何更上鏡頭

談到去年寫真集大受好評，讓小迪受寵若驚，因為是她出道以來的最大尺度，或許是風格轉變的太快，也讓小迪收到一些恐怖照片騷擾，「對！（照片）有一些器官，那時候會有點害怕，因為從來沒有收過這樣的東西。」幸好在球團、夥伴、朋友們的保護下，類似狀況再也沒有發生，也不影響小迪再出寫真集的意願。小迪還悄悄賣起關子，「比如每年出寫真集啦，我也有考慮過。」盼粉絲可以期待一下。

對於身材，小迪大方分享目前162公分、50公斤，「我家裡的遺傳就比較肉一點，然後骨架比較寬一點。」 但她對於現在的狀態十分滿意，「我本來就比較是偏肉肉的女生，我覺得如果太瘦的話，沒有很好看。」為了維持身材，她在飲食方面盡量吃得清淡，搭配一個禮拜2到3次的運動，盡量讓自己流汗。

▲冼迪琦非常滿意現在的身材，希望未來能更歐美一點，不排除會再出性感寫真集。（圖／小迪IG）
▲冼迪琦非常滿意現在的身材，希望未來能更歐美一點，不排除會再出性感寫真集。（圖／小迪IG）
此外，小迪還透露如何讓自己更上鏡的祕訣，就是在工作前一天，先去運動讓自己流汗，晚上早點睡覺就可以防止水腫，促進循環代謝，她說自己反而嚮往歐美那樣的翹臀，腰盡可能的細一點，健健康康的型態最美，她與夏蕾一樣鼓勵大家，別被數字綁架，維持自己最好最美的狀態即可。

→小迪IG請點此←

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
▲中信啦啦隊專訪冼迪琦小迪。（圖／記者葉政勳攝影）
▲小迪看見粉絲們願意進到球場支持，讓她極為感動。（圖／記者葉政勳攝影）
▲中信啦啦隊專訪冼迪琦小迪。（圖／記者葉政勳攝影）
▲棒球場上的熱情氛圍成功感染小迪，讓她決定加入啦啦隊與大家一起應援。（圖／記者葉政勳攝影）
▲中信啦啦隊專訪冼迪琦小迪。（圖／記者葉政勳攝影）
▲小迪說，沒有粉絲的話，或許她就不會走到現在，很感謝大家的支持，希望今年一起加油。（圖／記者葉政勳攝影）

中信啦啦隊專訪／家人年前離世！夏蕾痛心淚崩：有些話還來不及說

中信啦啦隊專訪／偶像轉職遇辛酸！冼迪琦、夏蕾球場跳到差點昏倒

獨／樂天啦啦隊爆私接工作風波！業內人士早耳聞：女孩們很無辜

「啦啦隊林志玲」復出半年尺度變大！脫到剩毛巾　性感曲線全看光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞