中信啦啦隊專訪／冼迪琦視「峮峮為目標」！甜笑：要永遠待在兄弟

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被譽為峮峮接班人的冼迪琦直言，她的目標就是峮峮，更視峮峮為偶像，「以前在YouTube、電視上面看過她，然後又在休息室見到本人，你會覺得很夢幻，很不真實。」小迪興奮地說，自己很嚮往能和峮峮學姐一樣，成為一位有成就又很厲害的藝人，希望能從主持、口條方面學到更多。
聊到偶像轉為啦啦隊不太適應的地方，小迪竟和夏蕾有相同問題，原來為了方便球迷們一起應援，在動作上都會設計比較簡單，結果變成每首曲子動作好像都一樣，反而讓她們亂掉。怎料，小迪話鋒一轉，竟然拉著夏蕾喊話，「我們不要轉隊、不要轉隊，不然又要重學了，我們永遠待在中信兄弟啦啦隊就好！忠誠～」滿滿的綜藝效果，讓眾人通通笑翻。
最喜歡周思齊！香港美少女內心竟藏超老靈魂
小迪還提到，她最喜歡的球星就是周思齊，「他很有領袖的氣息，每次出來就讓大家感到很安心，我喜歡這種感覺！」結果意外聊出她內心的老靈魂，舉凡黎明、張衛健、郭富城、陳曉東、林志穎、謝霆鋒等「資深」大明星，小迪倒背如流，還能把歌曲歌名通通唱出來，嚇得一旁的夏蕾不知道該怎麼接話。
一聊才發現原來小迪熱愛有才華、感情專一、有上進心的男生。不過，外型活潑開朗的她，私下卻是極度沒有安全感的人，更害怕從偶像跳到啦啦隊後會失去粉絲，小迪坦承，其實她轉換跑道前糾結了很久，內心是希望大家能和她一起前進、一起進步。所幸粉絲們不僅都沒離開，反而還進到球場為小迪吶喊加油，讓她十分感動。
考慮再出性感寫真集！小迪教你如何更上鏡頭
談到去年寫真集大受好評，讓小迪受寵若驚，因為是她出道以來的最大尺度，或許是風格轉變的太快，也讓小迪收到一些恐怖照片騷擾，「對！（照片）有一些器官，那時候會有點害怕，因為從來沒有收過這樣的東西。」幸好在球團、夥伴、朋友們的保護下，類似狀況再也沒有發生，也不影響小迪再出寫真集的意願。小迪還悄悄賣起關子，「比如每年出寫真集啦，我也有考慮過。」盼粉絲可以期待一下。
對於身材，小迪大方分享目前162公分、50公斤，「我家裡的遺傳就比較肉一點，然後骨架比較寬一點。」 但她對於現在的狀態十分滿意，「我本來就比較是偏肉肉的女生，我覺得如果太瘦的話，沒有很好看。」為了維持身材，她在飲食方面盡量吃得清淡，搭配一個禮拜2到3次的運動，盡量讓自己流汗。
此外，小迪還透露如何讓自己更上鏡的祕訣，就是在工作前一天，先去運動讓自己流汗，晚上早點睡覺就可以防止水腫，促進循環代謝，她說自己反而嚮往歐美那樣的翹臀，腰盡可能的細一點，健健康康的型態最美，她與夏蕾一樣鼓勵大家，別被數字綁架，維持自己最好最美的狀態即可。
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