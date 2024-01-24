皮塔「媒體持股案」今宣判！泰憲法法院通過裁定 保住眾議員資格
泰國前進黨（Move Forward）前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）在去年國會眾議院選舉時獲得大量選民支持，但因面臨媒體持股指控而受到憲法法院審查，此前皮塔被禁止進入國會或參與立法，而在今（24）宣判，皮塔參選時他持有相關股份的iTV媒體業務已經沒有運作，因此判決皮塔保有眾議員資格。
國際中心楊智傑／綜合報導
泰國國會大選去年5月舉行，主打改革理念、深受年輕人愛戴的前進黨和時任黨魁的皮塔順利成為國會最大黨，然而泰國選舉委員會在選前接獲檢舉指出，皮塔擁有媒體「iTV」相關股份，但泰國法律規定持有媒體股份者不能參選，對此皮塔則多次解釋iTV股份屬於父親所有，父親過世後他被指定為遺產管理人，股份屬於家族財產，且iTV早在10多年前就停止營運。
受到此項爭議與指控影響，皮塔自2023年7月起被暫停了議員的資格並接受憲法法院審查，而泰國憲法法庭的9位法官於今天下午也做出判決，最終以8票對1票認定皮塔參選時，iTV的媒體業務已經沒有運作，因此違反選舉法的罪名不成立，應保住其眾議員資格。
結果宣判後，皮塔在支持者們的歡呼下向眾人揮手示意，並表示自己會「持續前進並繼續工作，不再等待」，至於現任前進黨黨魁猜塔瓦（Chaithawat Tulathon）是否會交還黨主席位置，皮塔則回應稱這不是目前前進黨要討論的事項，今年4月黨內幹部將會進行改選，屆時就會選出新的黨主席和幹部了。