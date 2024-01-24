最新手機銷售Top 20！3冠軍機型同台　三星這款不到萬元賣超好

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從12月台灣智慧手機市場前十名當中，可看出單機排名與過往的慣例一致，只在細微排名有小幅變動，其餘依舊由iPhone大肆霸榜拿下10席，像是第一名仍由台灣用戶最愛的iPhone 15 Pro Max（256GB）蟬聯，上一代長賣機王iPhone 14（128GB）在12月再掉兩名至第13名，值得一提的是，iPhone 13（128GB）重回熱銷排行，蘋果iPhone三個系列賣最好的冠軍機型首度同台。
傑昇通信表示，iPhone 15 Pro Max的缺貨問題在年底稍有緩解，加上旗艦機規格升級有感，因此iPhone 15 Pro Max（256GB）及iPhone 15 Pro（256GB）維持在冠亞軍的好成績。前代機王iPhone 14（128GB）尚能維持在第13名，而通路年前因清庫存，透過與系統業者的專案合作，釋出不少iPhone 13（128GB），在規格與iPhone 14差異不大的前提下，空機價格不到兩萬的iPhone 13對市場仍相當有競爭力，單機銷量竟比上月增加2倍。
而在三星方面，12月的手機熱銷榜中，三星不只有Galaxy A54（8GB/256GB）賣最好，12月更有新生力軍Galaxy M14（4GB/64GB）及Galaxy S23 FE（8GB/256GB）進榜，至於12月賣得最好的安卓旗艦手機，則是受惠Galaxy S24系列新機上市拉抬買氣的Galaxy S23 Ultra（12GB/256GB），單機買氣不僅較上月提高近1成，排名也從上月第16名上升到本月第12名。
傑昇通信進一步發現，熱銷榜上安卓手機的容量多以128GB為主，其次則為256GB以上，顯見使用手機大量拍照、錄影記錄生活需求的民眾快速增加，部分旗艦機自去年也開始改以256GB容量為起跳，也算是見證影音世代交替的趨勢。