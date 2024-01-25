寒流餘溫再凍一天！「全台回暖時程」曝　北部龜速升回20度等這天

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🟡【橙色燈號（非常寒冷）】
苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。
🟡【黃色燈號（寒冷）】
彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率。
不過，天氣粉專「台灣颱風論壇」則提到，原先的強烈冷高壓已減弱準備東移，後面新的強烈冷高壓再度補充下來，兩股冷高壓無縫接軌，因此回暖的時間點會往後延一天，第二波冷高壓不如先前那麼強，且南下過程減弱速度快，因此不會造成更寒冷的天氣型態，只是會再多冷一天，今天白天溫度回升大致只有2至3度。
至於什麼時候才會真正回暖，氣象署提到，雖然今天寒流減弱，但受日本東方海面低壓影響，回暖特別慢，不會馬上回到20度的好天氣，週五至週末都是每隔1天回升個1至2度，北部、宜蘭地區要到下週一才會有2開頭的溫度出現，期間要注意早晚溫差都非常大，還是要做好防寒準備。
氣象專家吳德榮分析，週五、週六大台北西側多雲時晴，桃園以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部清晨仍有「輻射低溫」，日夜溫差大，仍應注意；週六晚、週日（28日）東北風略增強，迎風面水氣略增，大台北及東半部有局部短暫雨，北台白天氣溫微降，其他地區無影響，等到下週一至週三（29至31日）東北風就會減弱，氣溫逐日漸升，白天溫暖舒適、早晚涼，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。