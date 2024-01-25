寒流還沒完！北台灣入夜「低溫再跌破8度」　回暖時間出爐

寒流餘溫再凍一天！「全台回暖時程」曝　北部龜速升回20度等這天

▲這幾天受到寒流影響，全台各地低溫，不過從今天白天起寒流逐漸減弱，但因為第二股冷高壓跟著南下，回暖速度也較緩慢。（圖／記者陳明安攝）
▲這幾天受到寒流影響，全台各地低溫，不過從今天白天起寒流逐漸減弱，但因為第二股冷高壓跟著南下，回暖速度也較緩慢。（圖／記者陳明安攝）

記者張嘉哲/綜合報導

這幾天受到寒流影響，全台各地低溫，根據資料顯示，今（25）日清晨全台最低溫出現在新北市石門的8.5度，原本預計寒流影響至週四清晨，但由於冷高壓接力南下，因此這波寒流多冷一天。中央氣象署一早也針對19縣市發布低溫特報，表示未來4天回溫緩慢，尤其北部要等到下週一才會回到20度，而且早晚溫差大，民眾清晨、晚間出門在外還是要注意保暖。

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中央氣象署指出，今天寒流逐漸減弱，不過清晨各地依舊非常寒冷，中部以北及宜蘭低溫約8至10度，南部及花東約11至14度，局部空曠地區氣溫將再低1至2度；等到白天氣溫慢慢回升，北部及宜花地區高溫約15至18度，其他地區約20至23度；降雨部分，東半部及基隆北海岸有局部短暫雨，大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。以下為中央氣象署清晨針對19縣市發布低溫特報：

🟡【橙色燈號（非常寒冷）】

苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

🟡【黃色燈號（寒冷）】

彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率。

▲中央氣象署今（25）日清晨針對19縣市發布低溫特報。（圖/中央氣象署）
▲中央氣象署今（25）日清晨針對19縣市發布低溫特報。（圖/中央氣象署）
不過，天氣粉專「台灣颱風論壇」則提到，原先的強烈冷高壓已減弱準備東移，後面新的強烈冷高壓再度補充下來，兩股冷高壓無縫接軌，因此回暖的時間點會往後延一天，第二波冷高壓不如先前那麼強，且南下過程減弱速度快，因此不會造成更寒冷的天氣型態，只是會再多冷一天，今天白天溫度回升大致只有2至3度。

至於什麼時候才會真正回暖，氣象署提到，雖然今天寒流減弱，但受日本東方海面低壓影響，回暖特別慢，不會馬上回到20度的好天氣，週五至週末都是每隔1天回升個1至2度，北部、宜蘭地區要到下週一才會有2開頭的溫度出現，期間要注意早晚溫差都非常大，還是要做好防寒準備。

▲北部宜蘭地區回暖速度緩慢，要等到20度的好天氣必須等到下週一。（圖/中央氣象署）
▲北部宜蘭地區回暖速度緩慢，要等到20度的好天氣必須等到下週一。（圖/中央氣象署）
氣象專家吳德榮分析，週五、週六大台北西側多雲時晴，桃園以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部清晨仍有「輻射低溫」，日夜溫差大，仍應注意；週六晚、週日（28日）東北風略增強，迎風面水氣略增，大台北及東半部有局部短暫雨，北台白天氣溫微降，其他地區無影響，等到下週一至週三（29至31日）東北風就會減弱，氣溫逐日漸升，白天溫暖舒適、早晚涼，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。

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