遭起底是中國特務！王志安偽裝「反共」　轉身「洗地」大外宣

誰是習近平最信任的幕僚？日經：「國安沙皇」蔡奇可能已超越李強

▲中共中央政治局常委，有中國「國安沙皇」之稱的蔡奇。資料照。（圖／翻攝自北京市委會官網）
▲中共中央政治局常委，有中國「國安沙皇」之稱的蔡奇。資料照。（圖／翻攝自北京市委會官網）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國政軍界近日整肅潮不斷，陸續有高層被拉下馬或「被消失」，也令外界好奇，在共產黨內幾乎已是「皇帝」的習近平，身邊究竟還有哪些人是受他信任的。對此，有外媒分析認為，現任中共中央政治局常委（排名第5）、有中國「國安沙皇」之稱的蔡奇，可能已超越現任國務院總理李強，在這場微妙的權力平衡遊戲中，暫時拔得頭籌。

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《日經亞洲》資深撰稿人中澤克二25日刊文，說蔡奇和李強，在中共中央政治局常委的排名分別是第5和第2，李強對習近平的影響力理應高於蔡奇，但在去年的京津冀暴雨後，情勢似乎有所變化，在應對這場災難時，當局把拯救雄安新區當成首要任務，而就在洪災發生前的5月，習近平還曾與李、蔡2人，一起到雄安新區考察。

由於習近平對雄安新區的高度重視，當京津冀暴雨災情發生後，驚慌失措的河北高層擔心整個雄安新區都被淹沒，因而向處於行政金字塔頂端的李強尋求幫助，然而，儘管貴為國務院最高官員，李強卻沒有控制整個國家安全鏈的實際權力，包括公安部門、國安部門、武警和軍隊等，若以企業比喻的話，李強表面雖然是中國共產黨的第2號人物，但只是眾多高階主管之一，連副總都不是。

▲河北涿州因暴雨與上游洩洪，導致多處洪水氾濫成災。（圖／翻攝自推特）
▲河北涿州去年7月底至8月初，因暴雨與上游洩洪，導致多處洪水氾濫成災。（圖／翻攝自推特）
既然如此，那還有誰能以習近平的名義，動用國家權力拯救雄安新區？知情人士透露「是蔡奇，李強別無選擇，只能求蔡奇拯救雄安新區。」一方面是李強在就任總理前，沒有在北京中央政府工作的資歷，當上總理沒多久就發生特大洪水，自然會驚慌；相比之下，蔡奇比李強更有經驗，儘管他也曾長期在地方政府工作，但習近平時代開始後不久，他就被調到北京，並在新成立的國家安全委員會做事，對北京及週邊地區的情況已相當熟悉。

▲中國雄安新區多地工程延宕、雜草叢生，淪為中國第一大「鬼城」。（圖／美聯社／達志影像）
▲雄安新區雖是習近平重視的計畫，但傳出多地工程延宕、雜草叢生，淪為「鬼城」。（圖／美聯社／達志影像）
為了防止雄安新區被淹，蔡奇決定在距離北京較近的涿州洩洪，這項措施是倉促間決定和實施的，沒有足夠時間先通知當地，導致雄安新區雖免遭洪水侵襲，但包括涿州在內的更廣大地區則被洪水吞沒。這場混亂也影響了習近平隨後的出國訪問，而且出於某些原因，習近平當時沒有從南非直接飛回北京，而是改在新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊降落，這相當不尋常，不排除也與洪患後的政治混亂、複雜的人員安排有關。

分析認為，這起洪患引發的政治劇可清楚看出，蔡奇的權力在某種意義上，比李強的權力更大，拯救雄安新區被視為其重要成就之一，當習近平於去年11月再次訪問河北災區時，陪同的政治局常委就只有蔡奇1人。現在，這位「國安沙皇」似乎在財政問題上也開始擁有影響力，儘管這種情況並不正常。

▲李強16日在達沃斯世界經濟論壇發表演說時表示，中國經濟長期向好的大勢不會改變，超過官方目標，並歡迎外商繼續投資中國。（圖／美聯社／達志影像）
▲李強出席達沃斯世界經濟論壇。（圖／美聯社／達志影像）

分析指出，有人認為習近平試圖讓蔡李互相競爭，但2者之間仍然存在著平衡，只是出於中國目前不正常的政治結構，李強作為總理的言論，可能無法贏得國際社會信任，至少股市的反應並不樂觀，外界密切關注習近平2位高級幕僚之間微妙的權力平衡，這勢必會影響中共政權的未來。

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