誰是習近平最信任的幕僚？日經：「國安沙皇」蔡奇可能已超越李強

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由於習近平對雄安新區的高度重視，當京津冀暴雨災情發生後，驚慌失措的河北高層擔心整個雄安新區都被淹沒，因而向處於行政金字塔頂端的李強尋求幫助，然而，儘管貴為國務院最高官員，李強卻沒有控制整個國家安全鏈的實際權力，包括公安部門、國安部門、武警和軍隊等，若以企業比喻的話，李強表面雖然是中國共產黨的第2號人物，但只是眾多高階主管之一，連副總都不是。
既然如此，那還有誰能以習近平的名義，動用國家權力拯救雄安新區？知情人士透露「是蔡奇，李強別無選擇，只能求蔡奇拯救雄安新區。」一方面是李強在就任總理前，沒有在北京中央政府工作的資歷，當上總理沒多久就發生特大洪水，自然會驚慌；相比之下，蔡奇比李強更有經驗，儘管他也曾長期在地方政府工作，但習近平時代開始後不久，他就被調到北京，並在新成立的國家安全委員會做事，對北京及週邊地區的情況已相當熟悉。
為了防止雄安新區被淹，蔡奇決定在距離北京較近的涿州洩洪，這項措施是倉促間決定和實施的，沒有足夠時間先通知當地，導致雄安新區雖免遭洪水侵襲，但包括涿州在內的更廣大地區則被洪水吞沒。這場混亂也影響了習近平隨後的出國訪問，而且出於某些原因，習近平當時沒有從南非直接飛回北京，而是改在新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊降落，這相當不尋常，不排除也與洪患後的政治混亂、複雜的人員安排有關。
分析認為，這起洪患引發的政治劇可清楚看出，蔡奇的權力在某種意義上，比李強的權力更大，拯救雄安新區被視為其重要成就之一，當習近平於去年11月再次訪問河北災區時，陪同的政治局常委就只有蔡奇1人。現在，這位「國安沙皇」似乎在財政問題上也開始擁有影響力，儘管這種情況並不正常。
分析指出，有人認為習近平試圖讓蔡李互相競爭，但2者之間仍然存在著平衡，只是出於中國目前不正常的政治結構，李強作為總理的言論，可能無法贏得國際社會信任，至少股市的反應並不樂觀，外界密切關注習近平2位高級幕僚之間微妙的權力平衡，這勢必會影響中共政權的未來。