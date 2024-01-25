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超哥扁完Toyz飛越南！現身「帝王級洗頭店」　四手聯彈服務價曝光

▲Toyz曾評超哥炸雞店很難吃「連狗都不吃」，兩人去年和解，沒想到Toyz再度評論超哥丼飯太過火，兩人再度結下樑子。（圖／薩泰爾娛樂臉書）
▲Toyz曾評超哥炸雞店很難吃「連狗都不吃」，兩人去年和解，沒想到Toyz再度評論超哥丼飯太過火，兩人再度結下樑子。（圖／薩泰爾娛樂臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

網紅超哥日前與直播主Toyz在台北大安區街頭爆發衝突，隨後超哥因為毆打Toyz，被依現行犯逮捕，隨後被提告傷害、殺人未遂等罪，複訊後諭令5萬元交保，然而在交保後隔天，超哥現身桃園機場被捕捉，解釋自己是要去越南工作，而就有人在越南發現超哥足跡，工作之餘到「帝王級洗髮店」鬆一下，還在店內留下「超派鐵拳」簽名，而該店家的頂規服務以「四手聯彈」最為著名，購買一堂課大約要價台幣1900元，性價比其實還算不錯！

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超哥在交保之後，隔天被網友目擊現身桃園機場，有網友質疑他是要出國避風頭，隨後超哥也在臉書粉專表示「早在幾個月之前，就已經計劃好要到越南工作拍攝影片，為了Toyz事件潛逃完全沒有必要」也曬出訂購機票的時間點佐證，比Toyz事件還提早5天。

▲超哥與Toyz日前在街頭發生衝突，超哥在交保後隔天現身機場被捕捉，本人親揭出國原因。（圖/記者爆料網）
▲超哥與Toyz日前在街頭發生衝突，超哥在交保後隔天現身機場被捕捉，本人親揭出國原因。（圖/記者爆料網）
根據《Ettoday星光雲》報導，超哥飛過去越南之後，被讀者爆料有前往越南胡志明市當地標榜「帝王等級洗頭以及按摩理容服務」的養生沙龍店，店內的服務有小姐會從洗頭、掏耳到按摩等一條龍服務，就是前陣子在台灣爆紅的越式洗髮那樣模式。除此之外，超哥也在店家內留下「超派鐵拳」的簽名，到訪日期則是1月23日。

而專門在越南拍片的YouTuber「越南強尼」近日回到越南去，也正好巧遇在越南的超哥，強尼表示「回越南就巧遇超哥，鼓起勇氣跟超哥要合照，我這麼白目但本人完全親和力滿滿，真心感謝」只見貼出的照片中，強尼還搞笑的在超哥旁邊擺出打拳的姿勢，超哥則手勢比出7露出燦笑，看上去心情相當不錯。強尼也說「看到本人難免興奮，在生活中留個紀念而已，本人不討論對錯，只是看到名人很興奮合照」。

▲YouTuber越南強尼才剛回到越南就遇到超哥，鼓起勇氣合照還大膽擺出「打拳」的樣子，超哥也燦笑手勢比7合影。（圖/越南強尼IG）
▲YouTuber越南強尼才剛回到越南就遇到超哥，鼓起勇氣合照還大膽擺出「打拳」的樣子，超哥也燦笑手勢比7合影。（圖/越南強尼IG）
而事實上，超哥去的這家「帝王級洗髮店」，越南強尼也正好有到此消費，拍攝過開箱影片。《NOWnews》記者特別查詢，發現店家官網自介寫下「我們是一家位於第一郡旅遊熱區的養生沙龍，提供帝王等級的洗頭以及按摩理容服務，希望每一次的服務都能讓客戶有無與倫比的享受以及賓至如歸的感覺」。

仔細看官網價格當中，以「頂級帝王洗頭按摩四手聯彈套餐90min」最為高檔，售價為150萬越南盾，換算台幣大約是1908元左右，主打的是有兩名技師同時對客人服務，相當的高級；而如果是一般的服務套餐，則有分成大眾房以及VIP房兩種，大眾房價格50萬越南盾（約台幣636元）；VIP房價格70萬越南盾（約台幣890元），以台灣越式洗髮全配基本套餐公定價1500元來看，其實相當的便宜！有機會去越南玩的民眾，說不定可以跟超哥的腳步來去鬆一下哦！

▲超哥光臨的越南養生沙龍店家，官網標榜帝王級的服務，最高檔的是四手聯彈套餐，要價大約台幣1900元。（圖/店家官網）
▲超哥光臨的越南養生沙龍店家，官網標榜帝王級的服務，最高檔的是四手聯彈套餐，要價大約台幣1900元。（圖/店家官網）

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