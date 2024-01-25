超哥扁完Toyz飛越南！現身「帝王級洗頭店」　四手聯彈服務價曝光

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根據《Ettoday星光雲》報導，超哥飛過去越南之後，被讀者爆料有前往越南胡志明市當地標榜「帝王等級洗頭以及按摩理容服務」的養生沙龍店，店內的服務有小姐會從洗頭、掏耳到按摩等一條龍服務，就是前陣子在台灣爆紅的越式洗髮那樣模式。除此之外，超哥也在店家內留下「超派鐵拳」的簽名，到訪日期則是1月23日。
而專門在越南拍片的YouTuber「越南強尼」近日回到越南去，也正好巧遇在越南的超哥，強尼表示「回越南就巧遇超哥，鼓起勇氣跟超哥要合照，我這麼白目但本人完全親和力滿滿，真心感謝」只見貼出的照片中，強尼還搞笑的在超哥旁邊擺出打拳的姿勢，超哥則手勢比出7露出燦笑，看上去心情相當不錯。強尼也說「看到本人難免興奮，在生活中留個紀念而已，本人不討論對錯，只是看到名人很興奮合照」。
而事實上，超哥去的這家「帝王級洗髮店」，越南強尼也正好有到此消費，拍攝過開箱影片。《NOWnews》記者特別查詢，發現店家官網自介寫下「我們是一家位於第一郡旅遊熱區的養生沙龍，提供帝王等級的洗頭以及按摩理容服務，希望每一次的服務都能讓客戶有無與倫比的享受以及賓至如歸的感覺」。
仔細看官網價格當中，以「頂級帝王洗頭按摩四手聯彈套餐90min」最為高檔，售價為150萬越南盾，換算台幣大約是1908元左右，主打的是有兩名技師同時對客人服務，相當的高級；而如果是一般的服務套餐，則有分成大眾房以及VIP房兩種，大眾房價格50萬越南盾（約台幣636元）；VIP房價格70萬越南盾（約台幣890元），以台灣越式洗髮全配基本套餐公定價1500元來看，其實相當的便宜！有機會去越南玩的民眾，說不定可以跟超哥的腳步來去鬆一下哦！