《單身即地獄4》確定製作！粉絲許願去海外拍 第3季來賓有望主持
南韓戀愛實境節目《單身即地獄》系列從2021年首播，今年已邁入第四年，節目每每播出，都引發熱烈討論，連帶參加來賓的人氣也隨之高漲。前陣子第3季在Netflix播畢後，討論度依舊不減，沒想到昨（24）日官方竟無預警宣布第4季確定製作、拍攝，消息一出立刻掀起高度討論，許多觀眾紛紛表示期待，許願製作組能到海外拍攝、希望第4季能比照第3季，找上一季的來賓參與棚內主持。
記者張芸婷／綜合報導
Netflix昨（24）日透過官方韓國IG帳號發出聲明：「為了避免讓大家等太久，我們先發布一個重要訊息。憑藉著觀眾們的熱烈支持，《單身即地獄》第4季確定製作！」並預告第4季內容將會「更加升級」。
除此之外，節目組為了回饋熱愛《單身即地獄3》的粉絲，官方還準備了特別的禮物，並賣關子要大家關注限時動態分享的連結，令粉絲們更加期待，紛紛向節目製作單位敲碗，希望第4季有機會到國外進行拍攝。另外，由於第3季主持人找來第2季的來賓金珍映加入，因此外界猜測第4季是否也可能會出現第3季的來賓，參與攝影棚內的拍攝。全新的《單身即地獄4》目前尚未公布拍攝日期與播出時間，相關資訊有待官方日後公告。
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