魔獸霍華德又來了！美國夢幻隊不找他 放話要加入菲律賓國家隊
前NBA球星「魔獸」Dwight Howard（霍華德）先前曾喊話，要在巴黎夏季奧運加入美國「夢幻隊」，但美國國家籃球協會在昨（24）日宣布，2024年法國巴黎奧運會名單出爐，由湖人隊「詹皇」LeBron James領軍，魔獸再次落選，他在推特上分享了美國夢幻隊名單並寫道：「我猜我應該要為菲律賓效力了。」
記者林之越/綜合報導
上賽季效力台灣T1職籃桃園雲豹的「魔獸」Dwight Howard，曾公開放話，要求美國籃球協會在挑選巴黎奧運名單時，不要將他遺漏了，否則他就會代表中華男籃出賽，並且單場要砍下85分。
但如今，他在轉戰菲律賓球隊後，見到自己沒有入選美國夢幻隊名單，又在個人推特上喊話，改口要為菲律賓男籃效力，美國媒體《basketballforever》甚至發出一張他身穿菲律賓國家隊的合成照片，引發留言熱烈討論。
其實「魔獸」Dwight Howard也曾是美國男籃國家隊的重要成員之一，他在2008年的北京奧運，代表美國打出0敗成績，最終擊敗西班牙，拿下男子籃球賽事金牌。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁