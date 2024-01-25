接政策會有3大目標！王義川：助賴清德倡議進步議題有歷史定位

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憶起賴清德邀請王義川擔任政策會執行長經過，王義川受訪時笑稱，賴清德1月18日找他會談，稱他在電視上談話、建議內容都有聽到，還拜託「你要幫忙把政策講白話文一點」，他聽聞後回「我會繼續努力」，沒想到賴就叫他去擔任政策會執行長了。
對於接任執行長後的三大目標，王義川指出，政策會是一個平台，黨員會打電話來表達意見、也會打電話給公職，這些反應會到黨中央、接著到政策會，政策會會看到地方意見，這些意見需要答案，那就去問行政部門，「以前是行政部門把答案轉給民代，但民代看不懂，所以政策會要轉譯、翻譯成民眾聽得懂的文字」。
王義川舉例，行政院前院長蘇貞昌處理民眾搶購衛生紙議題時，做圖卡「咱只有一粒卡臣」引發討論，但從這之後，後面就沒有厲害的圖卡、出現一堆人民看不懂數字，現在要跑出一張「咱只有一粒卡臣」圖卡給人民看懂，「政策會要做的第一件事是把政策化繁為簡」。
第二項目標，王義川提到，政策會要做進步議題，如總統蔡英文處理同性婚姻等全世界公認的議題。他說，國內有很多意見，政策會要研究，替賴清德尋找進步議題，讓他可以倡議、在歷史上才有定位，「現在最怕每天處理新聞及事情、沒有長遠規劃，四年一到、卻沒歷史定位」。
王義川強調，要替賴清德找到全世界倡議的議題，而非每天處理內政，「這些進步議題是什麼，會有許多專家會倡議，而民進黨不分區立委也要倡議這些議題，他們沒有選區壓力，所提的議題也要是進步議題」。
王義川直言，如同同婚議題一開始提的人都會被罵，蔡英文弄了幾年後，現在亞洲國家都覺得台灣在這題很進步，「因此進步議題都要碰！對黨來說，不能怕就縮，至於黨要如何對外談這件事，又是另一題了！」
最後個目標，王義川說，「土地主人要繼續追！」否則2年後的縣市長選舉很難選，賴清德也會被質疑，上任後那些不公不義的事情沒有做，如新竹市長高虹安涉貪詐領助理費、民眾黨主席柯文哲農地爭議、立委謝衣鳯被控佔台糖土地蓋豪宅案等。
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