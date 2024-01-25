王志安上賀瓏夜夜秀違法了！移民署宣布：境管5年　關鍵原因曝光

接政策會有3大目標！王義川：助賴清德倡議進步議題有歷史定位

▲賴清德昨天宣布黨務人事案，吳崢擔任新聞部主任、王義川任政策會主任、張志豪組織部主任。（圖／記者陳佩君攝，2023.01.24）
▲賴清德昨天宣布黨務人事案，吳崢擔任新聞部主任、王義川任政策會主任、張志豪組織部主任。（圖／記者陳佩君攝，2023.01.24）

記者陳佩君／台北報導

2024總統立委大選落幕，民進黨主席賴清德著手進行黨內人事改組，任命民進黨不分區候選人王義川為政策會執行長。對於未來接任願景，他今（25）日受訪時拋出三大目標，包含要把政策「化繁為簡」讓民眾了解、持續處理進步及土地正義議題。他強調，未來將替賴清德尋找「進步議題」、讓其有歷史定位。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德昨天在中常會中宣布，任用王義川擔任政策會執行長，期待借重他的才能，將政策化繁為簡活化，強化民進黨的議題宣傳。此外，賴清德也盛讚，王義川在這次選戰中，從空戰到陸戰都發揮堅強的戰力，用淺顯易懂的語言，在短時間內攻防複雜議題。

憶起賴清德邀請王義川擔任政策會執行長經過，王義川受訪時笑稱，賴清德1月18日找他會談，稱他在電視上談話、建議內容都有聽到，還拜託「你要幫忙把政策講白話文一點」，他聽聞後回「我會繼續努力」，沒想到賴就叫他去擔任政策會執行長了。

對於接任執行長後的三大目標，王義川指出，政策會是一個平台，黨員會打電話來表達意見、也會打電話給公職，這些反應會到黨中央、接著到政策會，政策會會看到地方意見，這些意見需要答案，那就去問行政部門，「以前是行政部門把答案轉給民代，但民代看不懂，所以政策會要轉譯、翻譯成民眾聽得懂的文字」。

王義川舉例，行政院前院長蘇貞昌處理民眾搶購衛生紙議題時，做圖卡「咱只有一粒卡臣」引發討論，但從這之後，後面就沒有厲害的圖卡、出現一堆人民看不懂數字，現在要跑出一張「咱只有一粒卡臣」圖卡給人民看懂，「政策會要做的第一件事是把政策化繁為簡」。

第二項目標，王義川提到，政策會要做進步議題，如總統蔡英文處理同性婚姻等全世界公認的議題。他說，國內有很多意見，政策會要研究，替賴清德尋找進步議題，讓他可以倡議、在歷史上才有定位，「現在最怕每天處理新聞及事情、沒有長遠規劃，四年一到、卻沒歷史定位」。

王義川強調，要替賴清德找到全世界倡議的議題，而非每天處理內政，「這些進步議題是什麼，會有許多專家會倡議，而民進黨不分區立委也要倡議這些議題，他們沒有選區壓力，所提的議題也要是進步議題」。

王義川直言，如同同婚議題一開始提的人都會被罵，蔡英文弄了幾年後，現在亞洲國家都覺得台灣在這題很進步，「因此進步議題都要碰！對黨來說，不能怕就縮，至於黨要如何對外談這件事，又是另一題了！」

最後個目標，王義川說，「土地主人要繼續追！」否則2年後的縣市長選舉很難選，賴清德也會被質疑，上任後那些不公不義的事情沒有做，如新竹市長高虹安涉貪詐領助理費、民眾黨主席柯文哲農地爭議、立委謝衣鳯被控佔台糖土地蓋豪宅案等。

更多「2024大選」相關新聞。

王志安質疑陳俊翰不列安全名單　吳崢：充分溝通、盼尊重主體性

宣布新人事案！賴清德坦言：仍有不符合社會期望的地方有待檢討

賴坤成直播「傳說中的賴皮寮」　賴清德聽聞後反應曝光！

賀瓏夜夜秀來賓評大選「把殘疾人士推上去煽情」　吳崢這樣看！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞