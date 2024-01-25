請願成功！麥當勞「滿福堡」一整天隨時起床都能吃：明年4/1見

《霧鎖王國》Steam發售限時9折！16人開放世界生存　玩家評價曝光

▲《霧鎖王國》（Enshrouded）是由 Keen Games 所製作，並於昨（24）日晚間於Steam 推出搶先體驗版。（圖／取自Steam）
▲《霧鎖王國》（Enshrouded）是由 Keen Games 所製作，並於昨（24）日晚間於Steam 推出搶先體驗版。（圖／取自Steam）

記者潘毅／綜合報導

《霧鎖王國》（Enshrouded）是由 Keen Games 所製作，並於昨（24）日晚間於Steam 推出搶先體驗版，並限時推出9折優惠，原訂價台幣499，即日起至2月1日只需449元就能收入遊戲庫，而一眾玩家體驗過後的評價也曝光。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《霧鎖王國》（Enshrouded）是一款主打開放世界冒險+生存建造系統的遊戲，最多支援16人連線共同遊戲，而遊戲中包含生存、製作與動作 RPG等要素，由玩家化身火之子，一個即將消失的種族最後的希望，勇敢探索廣大世界，擊退強大頭目，打造宏偉建築並走出屬於自己的道路。

▲《霧鎖王國》（Enshrouded）是一款主打開放世界冒險+生存建造系統的遊戲，最多支援16人連線共同遊戲。（圖／取自Steam）
▲《霧鎖王國》（Enshrouded）是一款主打開放世界冒險+生存建造系統的遊戲，最多支援16人連線共同遊戲。（圖／取自Steam）
而《霧鎖王國》在先前預告片出爐後，就因為精緻的建造系統以及豐富了技能樹系統廣受期待，自昨晚推出後，該作品已經在Steam上累積了82%的極度好評，不少玩家對於遊戲中的戰鬥順暢度讚譽有加，但也有人給點出遊戲前期教學不夠明確，容易導致新手迷失方向，點出缺點希望開發商能注意到。

2024年堪稱遊戲界驚喜的一年，除了從去年就備受期待的《霧鎖王國》之外，另一款自1月19日推出的《幻獸帕魯》，也主打開放世界生存，還在短短6天內就狂銷8百萬套，足以顯見目前玩家社群對於這類遊戲的喜愛。

▲《幻獸帕魯》才上市短短幾天，就一度達到同時在線的最高人數為130萬人。（圖／取自Steam）
▲《幻獸帕魯》才上市短短幾天，狂銷8百萬套，足以顯見目前玩家社群對於這類遊戲的喜愛。（圖／取自Steam）

任天堂關注中！《幻獸帕魯》5天狂銷700萬套　遊戲同業不忍開噴了

《幻獸帕魯》狂破紀錄！Steam同時130萬玩家上線　4天猛銷500萬套

日本雙胞胎被誤認AI繪圖！真身找到了　絕美容貌獲封「奇蹟雙子」

2024日本小姐正式揭曉！由「烏克蘭美女」奪下后冠　血統引爆論戰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞