《霧鎖王國》Steam發售限時9折！16人開放世界生存 玩家評價曝光
《霧鎖王國》（Enshrouded）是由 Keen Games 所製作，並於昨（24）日晚間於Steam 推出搶先體驗版，並限時推出9折優惠，原訂價台幣499，即日起至2月1日只需449元就能收入遊戲庫，而一眾玩家體驗過後的評價也曝光。
記者潘毅／綜合報導
《霧鎖王國》（Enshrouded）是一款主打開放世界冒險+生存建造系統的遊戲，最多支援16人連線共同遊戲，而遊戲中包含生存、製作與動作 RPG等要素，由玩家化身火之子，一個即將消失的種族最後的希望，勇敢探索廣大世界，擊退強大頭目，打造宏偉建築並走出屬於自己的道路。
而《霧鎖王國》在先前預告片出爐後，就因為精緻的建造系統以及豐富了技能樹系統廣受期待，自昨晚推出後，該作品已經在Steam上累積了82%的極度好評，不少玩家對於遊戲中的戰鬥順暢度讚譽有加，但也有人給點出遊戲前期教學不夠明確，容易導致新手迷失方向，點出缺點希望開發商能注意到。
2024年堪稱遊戲界驚喜的一年，除了從去年就備受期待的《霧鎖王國》之外，另一款自1月19日推出的《幻獸帕魯》，也主打開放世界生存，還在短短6天內就狂銷8百萬套，足以顯見目前玩家社群對於這類遊戲的喜愛。