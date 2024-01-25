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特企／《新瑪奇英雄傳》第24位英雄「湊」　雙太刀揮灑新戰鬥節奏

▲《新瑪奇英雄傳》第24位新英雄「湊」展現千變萬化面貌的魅力。（圖／品牌提供）
▲《新瑪奇英雄傳》第24位新英雄「湊」展現千變萬化面貌的魅力。（圖／品牌提供）

本報訊

NEXON TAIWAN 宣布，旗下營運的線上遊戲《新瑪奇英雄傳》第24位新英雄「湊」於23日登場，他手持著長短不一的太刀，精通戰場上的戰鬥節奏，是能展現千變萬化面貌的魅力角色。另外，官方同步釋出「湊」官方主題曲。

充斥著身世之謎的流浪劍客　內心孤獨卻堅定不移

《新瑪奇英雄傳》第24位新英雄「湊」的身份一直無法被證實，大家只知道，他是從遙遠的東方來到西方大陸，在各地留下謎樣的足跡，他的穿著與長相帶著濃厚的異國風采，人們好奇他的來歷卻又難以接近，傳言紛擾，或將他描繪為忠誠的護衛，或為弒君者。最後，只能給他起了一個如黑夜般不可捉　摸的名字「烏鴉」。

「湊」的專屬裝備為大小太刀成對的東方之刃，這是他在乾坤國天宮擔任護衛武士時使用的武器。小太刀能靈巧的進行連續性攻擊與使用「招架」來進行防守，而大太刀則可用於發動壓倒性的強力一擊給予敵人致命的傷害。憑藉著拔刀與納刀之間的巧妙切換，搭配上專屬劍術「斷天」，使他能夠在戰場上展現多樣的戰鬥方式，是一位極具東方魅力的角色。

為迎接新英雄，官方推出了三重好康活動！第一重是英雄養成計畫，1/23維護後~2/26維護前，角色只要達成指定等級，即可獲得包含了「菜鳥傭兵時裝選擇箱」等不同階段的「菜鳥傭兵支援箱」獎勵，最高至115級。除此之外，使用「湊」參加活動可獲得專用稱號「慷慨仗義」等額外獎勵，且等級達100級以上，即可點登記抽限量周邊「湊質感掛軸」。

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第二重，於1/23維護後~3/26維護前，角色登入遊戲時可透過帳號郵件獲得「浪跡江湖說明書」，收集指定數量兌換券後可以兌換「複製時裝製作箱」、「羅杉利安時裝染色藥劑」、「最大+15武器強化兌換券寶箱」等道具。另外透過累積在線時間可以獲得PLUS ON TIME的獎勵，包括「高級強化藥水箱」及「專用裝備時裝選擇箱」等豐富的獎勵。

第三重，2/6維護後~2/26維護前，推出「新春好運來」14天簽到活動，只要在線30分鐘，即可獲得稱號、家具等豐富獎勵！

更多關於遊戲活動內容，還請玩家持續鎖定官方粉絲團及官方網站消息！

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