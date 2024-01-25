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全家11、12月統一發票千萬得主！花125元成幸運兒　中獎門市公開

▲統一發票11-12月中獎號碼開出，全家便利商店本期（112年11-12月）中獎發票，共有10位幸運兒中大獎！（圖／記者張嘉哲攝）
▲統一發票11-12月中獎號碼開出，全家便利商店本期（112年11-12月）中獎發票，共有10位幸運兒中大獎！（圖／記者張嘉哲攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

統一發票11、12中獎號碼今（26）日開獎，全家便利商店本期（112年11-12月）中獎發票，共有10位幸運兒中大獎，其中有4位消費者花費百元內就幸運中獎。本期特別獎1,000萬元共開出2組，1組落在「全家」彰化埔鹽店，消費者花費125元就成為千萬得主；另1組特別獎則由「全家」經營的國道新營服務區商場櫃商開出，消費者購買餐飲小吃花費265元即幸運中獎。

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特獎200萬元則開出1組，獎落「全家」平鎮新德店，幸運得主購買58元日用品就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得，獎項分別於「全家」和醫店、力晶店，及台中安和店、台中金礦店開出，最低僅花費35元購買飲品就成為頭獎得主。

另外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出3組，分別位於新林森店、高雄富華店、路竹竹東店；其中1位幸運得主花費79元購買飲品即獲得100萬大獎，相當幸運。

▲全家便利商店本期(112年11-12月)中獎發票，共有10位幸運兒中大獎。（圖／全家提供）
▲全家便利商店本期(112年11-12月)中獎發票，共有10位幸運兒中大獎。（圖／全家提供）
特別獎號碼：63603594
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

特獎號碼：73155944
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

頭獎號碼：94985899、57283420、62825278
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲統一發票11-12月中獎號碼開出，特別獎1000萬的中獎號碼為「63603594」，快對發票看看幸運兒是不是你！（圖/NOWnews社群中心）
▲統一發票11-12月中獎號碼開出，特別獎1000萬的中獎號碼為「63603594」，快對發票看看幸運兒是不是你！（圖/NOWnews社群中心）

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