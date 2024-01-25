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藍白合作2.0？凌濤合體蔡壁如「大白話」　要極大化在野監督力量

▲凌濤邀請蔡壁如對談。（圖／凌濤辦公室提供）
▲凌濤邀請蔡壁如對談。（圖／凌濤辦公室提供）

記者余祥／台北報導

國家政策研究基金會副執行長、國民黨桃園市議員凌濤今（25）邀請前民眾黨立法委員蔡壁如「大白話」，席間對話主題包括：台中選戰甘苦談、在野合作法案，以及未來國會改革方向等，他們都強調，選舉選完了，在野極大化監督力量，才是共同的對話基礎，符合台灣主流民意的期待。

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針對2月1日立法院正副院長選舉，凌濤詢問蔡壁如怎麼看民眾黨的排列組合？哪一種路線可能極大化在野檢驗力量？蔡壁如回應，三黨不過半是過去沒有的現象，因此立法院現在最重要的是溝通協調。蔡壁如指出，立法院現在還有很喜歡欺負新科立委的柯姓喬王，並且他非常熟議會程序與行政規則，在野要如何結盟，確實需要好好思考。

蔡壁如認為，當前在野可以在兩方面議題合作：不在籍投票與聯立制改並立制。他強調，不在籍投票方面考以試辦小規模移轉投票，讓投票當日需輪班工作的族群可以提前登記投票，這樣年輕人投票率才會比較高。執政黨民進黨一定不敢提這個議案，因此在野黨有沒有認為該案是第一優先很重要。聯立制方面，現行選制讓大黨擠壓小黨生存，因此要改為聯立制，降低小黨進入國會門檻，爭取發聲空間。

凌濤拋出，國民黨昨天提出國會改革方案，包括投票記名、總統赴國會報告、新增藐視國會罪等，民眾黨是否要拋棄個人成見一起推動？蔡壁如表示同意，並提出核三廠一號機組今年6月壽命到期，而明年就是2025非核家園，新上任的賴清德政府要面對時否延役的問題，這是在野合作很好的試驗點。

現場青年提問民眾黨選前封關民調與實際得票落差很大，詢問委員看法？蔡壁如則表示，尊重每個民調，且問他也不準，他都在台中忙，距離產生美，不清楚台北發生什麼事。也有青年提問中一選區作為藍白合試辦選區，有很好示範效果，委員會有哪些建議給柯主席及其他民眾黨新立委？蔡壁如說明，在野六成希望政黨輪替，大家有良好合作。他有跟柯主席聊過，不要害怕讓小黨去艱困選區，要勇於衝撞，才會有在野結盟狀態。

凌濤最後強調，在野監督力量極大化，就是對話的基礎。他對國民黨團有很多期待，民進黨過去八年弊案重重，如沒展現在野力量，就沒辦法達成六成民意的期待，必須全力以赴，以更多福國利民的法案、加上極大化的監督力量，讓台灣變得更好。

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