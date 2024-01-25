藍白合作2.0？凌濤合體蔡壁如「大白話」　要極大化在野監督力量

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蔡壁如認為，當前在野可以在兩方面議題合作：不在籍投票與聯立制改並立制。他強調，不在籍投票方面考以試辦小規模移轉投票，讓投票當日需輪班工作的族群可以提前登記投票，這樣年輕人投票率才會比較高。執政黨民進黨一定不敢提這個議案，因此在野黨有沒有認為該案是第一優先很重要。聯立制方面，現行選制讓大黨擠壓小黨生存，因此要改為聯立制，降低小黨進入國會門檻，爭取發聲空間。
凌濤拋出，國民黨昨天提出國會改革方案，包括投票記名、總統赴國會報告、新增藐視國會罪等，民眾黨是否要拋棄個人成見一起推動？蔡壁如表示同意，並提出核三廠一號機組今年6月壽命到期，而明年就是2025非核家園，新上任的賴清德政府要面對時否延役的問題，這是在野合作很好的試驗點。
現場青年提問民眾黨選前封關民調與實際得票落差很大，詢問委員看法？蔡壁如則表示，尊重每個民調，且問他也不準，他都在台中忙，距離產生美，不清楚台北發生什麼事。也有青年提問中一選區作為藍白合試辦選區，有很好示範效果，委員會有哪些建議給柯主席及其他民眾黨新立委？蔡壁如說明，在野六成希望政黨輪替，大家有良好合作。他有跟柯主席聊過，不要害怕讓小黨去艱困選區，要勇於衝撞，才會有在野結盟狀態。
凌濤最後強調，在野監督力量極大化，就是對話的基礎。他對國民黨團有很多期待，民進黨過去八年弊案重重，如沒展現在野力量，就沒辦法達成六成民意的期待，必須全力以赴，以更多福國利民的法案、加上極大化的監督力量，讓台灣變得更好。