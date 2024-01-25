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升級iOS 17.3太耗電？電池續航實測　這3款舊iPhone不降反升

▲蘋果（Apple）近日釋出iOS 17.3更新版。（圖/達志影像/美聯社）
▲蘋果（Apple）近日釋出iOS 17.3更新版。（圖/達志影像/美聯社）

記者鄭妤安／台北報導

蘋果（Apple）近日釋出iOS 17.3更新版，果粉們除了關心新增哪些功能，或又有哪些功能獲得改善外，更多人聚焦關注「耗電」問題是否改善。專門實測iPhone歷代幾款電池續航力YouTube頻道「iAppleBytes」針對iPhone SE 2、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12 與iPhone 13 共5款舊機，更新至iOS 17.3後進行電力測試。

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實測結果顯示，在電池健康度方面，僅iPhone SE 2為86%，其餘機型都在90%以上；在電池續航部分，iPhone SE 2、iPhone 11 和iPhone XR等3款iPhone機型的時間提升，其中，iPhone XR最為明顯，竟足足增加了14分鐘。

iPhone 12 與iPhone 13電池續航力退步，分別減少9分鐘和7分鐘。若進一步與iOS17.2版相比，僅有iPhone 11提升續航力，其餘4款舊機續航力則是明顯下降。

▲（圖／擷取自YouTube頻道「iAppleBytes」）
▲專門實測iPhone歷代幾款電池續航力YouTube頻道「iAppleBytes」針對5款舊機更新至iOS 17.3後進行電力測試。（圖／擷取自YouTube頻道「iAppleBytes」）
統整5款舊機升級iOS 17.3後，電池表現差異：

電池續航力「退步」：iPhone SE 2、iPhone 11 和iPhone XR

iPhone SE 2（電池健康度86%）→ 3小時23分｜進步3分鐘

iPhone XR（電池健康度90％）→ 4小時49分｜進步14分鐘

iPhone 11（電池健康度97%）→ 5小時22分｜退步8分鐘

電池續航力「進步」：iPhone 12、iPhone 13

iPhone 12（電池健康度94%）→ 5小時35分｜退步9分鐘

iPhone 13（電池健康度93%）→ 6小時51分｜退步7分鐘

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