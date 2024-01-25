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宋昰昀演活《和我老公結婚吧》綠茶閨密！偷吃朴敏英老公「紅了」

▲《和我老公結婚吧》劇中宋昰昀飾演「綠茶閨密」，敗三觀台詞令她直呼「太噁了」。（圖／tvN劇照）
▲《和我老公結婚吧》劇中宋昰昀飾演「綠茶閨密」，敗三觀台詞令她直呼「太噁了」。（圖／tvN劇照）

記者張芸婷／綜合報導

韓劇《和我老公結婚吧》近日熱播中，其中飾演女主角朴敏英閨密的宋昰昀，「綠茶婊」演技讓她備受關注，讓出道20多年的宋昰昀人氣三級跳。宋昰昀接演過的知名韓劇不計其數，她曾與朴敘俊、金智媛、崔振赫合作過，代表作包括《三流之路》、《馬成的喜悅》、《我的女兒，琴四月》、《拜託不要見那個男人》等。已經快要40歲的她，臉蛋保養得宜，加上《和我老公結婚吧》劇中撫媚性感的神情，引發觀眾熱烈討論，知名度攀升。

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▲韓劇《和我老公結婚吧》熱播中，宋昰昀（右一）「綠茶婊」演技引發熱議，被譽為「最強小三」。（圖／tvN劇照）
▲韓劇《和我老公結婚吧》熱播中，宋昰昀（右一）「綠茶婊」演技引發熱議，被譽為「最強小三」。（圖／tvN劇照）
宋昰昀1986年出生，今年37歲，她於2003年以時尚雜誌《Ceci》封面模特出道，2005年演出MBC《泰陵選手村》當演員出道，直到近年與許多國際知名韓星一起演出多部偶像劇後，才廣為台灣觀眾知曉。

宋昰昀2017年作為女二，出演《三流之路》劇中飾演的「白雪熙」，是一位嚮往婚姻的賢慧女友，總是把男友的生活打理非常好，但卻發現交往6年的男友似乎開始關心與自己相似的女同事，因而發生了感情的變化，楚楚可憐的形象，引發觀眾憐憫。

▲宋昰昀（左一）在韓劇《三流之路》中飾演白雪熙一角。（圖／KBS）
▲宋昰昀（左一）在韓劇《三流之路》中飾演白雪熙一角。（圖／KBS）
隨後，於2018年接演了《馬成的喜悅》女主「朱喜悅」一角，該劇包括崔振赫、Hoya、李周妍等韓國人氣演員，宋昰昀飾演過氣的「國民初戀」，最後因捲入醜聞，為扛起家計因而淪為打工女的故事，與男主角孔馬成（崔振赫飾演）發展一段浪漫又搞笑的愛情故事。直到2020年，宋昰昀在《拜託不要見那個男人》、2023年《Oh！英心》韓劇中皆有演出，但表現卻平平。

直到今年，宋昰昀因為在《和我老公結婚吧》飾演讓人恨得牙癢癢的綠茶婊，演技終於再受到關注。劇中，宋昰昀飾演的「鄭秀敏」瘋狂刷新觀眾三觀，偷吃重病閨密的老公，被發現後還含淚裝可憐對女主說：「我也沒辦法啊！活著的人還是要好好活下去吧？」

▲宋昰昀保養得宜，完全看不出已快40歲，演出《和我老公結婚吧》清純外表搭配撫媚神情，引粉絲讚嘆。（圖／tvN劇照）
▲宋昰昀保養得宜，完全看不出已快40歲，演出《和我老公結婚吧》綠茶婊演技，配上清純外表、撫媚神情，引粉絲讚嘆。（圖／tvN劇照）
對於這樣的「毒閨密」一角，先前宋昰昀受訪時透露「鄭秀敏」真的是她無法理解的角色，角色的敗三觀程度，甚至一度讓宋昰昀演不下去，表示「內容太噁心了」，透露飾演鄭秀敏一角時的心境，但也正是因為如此，才吸引她接下這個劇本。

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