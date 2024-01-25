宋昰昀演活《和我老公結婚吧》綠茶閨密！偷吃朴敏英老公「紅了」

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宋昰昀2017年作為女二，出演《三流之路》劇中飾演的「白雪熙」，是一位嚮往婚姻的賢慧女友，總是把男友的生活打理非常好，但卻發現交往6年的男友似乎開始關心與自己相似的女同事，因而發生了感情的變化，楚楚可憐的形象，引發觀眾憐憫。
隨後，於2018年接演了《馬成的喜悅》女主「朱喜悅」一角，該劇包括崔振赫、Hoya、李周妍等韓國人氣演員，宋昰昀飾演過氣的「國民初戀」，最後因捲入醜聞，為扛起家計因而淪為打工女的故事，與男主角孔馬成（崔振赫飾演）發展一段浪漫又搞笑的愛情故事。直到2020年，宋昰昀在《拜託不要見那個男人》、2023年《Oh！英心》韓劇中皆有演出，但表現卻平平。
直到今年，宋昰昀因為在《和我老公結婚吧》飾演讓人恨得牙癢癢的綠茶婊，演技終於再受到關注。劇中，宋昰昀飾演的「鄭秀敏」瘋狂刷新觀眾三觀，偷吃重病閨密的老公，被發現後還含淚裝可憐對女主說：「我也沒辦法啊！活著的人還是要好好活下去吧？」
對於這樣的「毒閨密」一角，先前宋昰昀受訪時透露「鄭秀敏」真的是她無法理解的角色，角色的敗三觀程度，甚至一度讓宋昰昀演不下去，表示「內容太噁心了」，透露飾演鄭秀敏一角時的心境，但也正是因為如此，才吸引她接下這個劇本。
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