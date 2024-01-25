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郭昱晴17年戀耗盡青春　無緣做縣長媳「尤清把我當女兒」

▲郭昱晴與前台北縣長尤清關係良好，被無緣公公當作女兒。（圖／記者陳明安攝）
▲郭昱晴與前台北縣長尤清關係良好，被無緣公公當作女兒。（圖／記者陳明安攝）

記者羅凌筠／台北報導

藝人郭昱晴選上民進黨不分區立委，今（25）日上郭子乾節目《鄉民大學問》提到，前男友尤昭文的爸爸尤清很關心她的仕途，「老縣長把我當女兒，他說『妳可以啦，我相信妳』，送我一些書讓我看，對我很祝福。」

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郭昱晴18歲與前台北縣長尤清的兒子尤昭文交往，一度論及婚嫁，連婚紗都拍好了，但是遭到「準婆婆」曹子勤阻撓，愛情長跑17年無疾而終，郭昱晴坦言：「每個人的故事各自精采，人生不可能100分，可是我的人生是101分，我跟當事人還有他的爸媽維持很好關係，現在反而更幸福。」

被民進黨徵召，郭昱晴說過程很忐忑，本來她跟從事鋁業的爸爸視訊聊天，談到這兩年如果被民進黨徵召，她就願意站出來，巧的是隔天就收到卓榮泰主席的邀約，「我以為是輔選工作，不預計有不分區立委的機會。」當時離公布不分區名單剩1個禮拜，郭昱晴沒有太多時間考慮，「有家人支持當後盾，我才有前進動力。」

尤清私底下叫郭昱晴「小郭」，一聽到她接到徵召電話，還關心：「是不是詐騙集團，沒有要妳給錢吧？」她回：「沒有啦，確定是卓榮泰主席。」

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