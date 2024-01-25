喜迎春天到 田中窯萬棵蜀葵花盛開春遊好去處

我是廣告 請繼續往下閱讀
田中窯創藝園區位於彰化縣田中鎮（高鐵彰化站旁），由知名陶藝家葉志誠創立。葉志誠從小熱愛玩泥巴，３０年來孜孜不倦創作，也致力推動陶藝培育下一代。他說：種子要栽培在田裡才會發芽，「田中窯」就是他栽培陶藝種子的園地，也為田中小鎮帶來藝術風情，在彰化縣府文化局支持下，獲選為「台灣工藝之家」。
除了陶藝聞名，葉志誠推動的「蜀葵花藝術節」，將花藝與陶藝結合，今年已邁入第九年了，每年一至四月百花盛開的花季，總吸引大批賞花遊客湧入，成為田中鎮一年一度盛事。今年田中窯蜀葵花藝術節，已在蜀葵花怒放中浪漫登場，民眾安排春節年假旅遊，可不能錯過。
走一趟田中窯，賞花捏陶嚐美食外，另一亮點是葉志誠老師蒐藏的老物件，諸如老式電視機、腳踏車和紅磚房打造的鄉村懷舊感，再搭上葉老師女兒彩繪繽紛的圖飾點綴，樸實中渲染了多彩的氛圍，就連之前林心如拍「她們創業那些鳥事」劇組，都慕名前來取景。遊客若是技癢，可以現場體驗拉坏創作樂趣。
葉志誠說，蜀葵花又名一丈紅，是百花界巨人，最高可達三公尺，花季期間萬紫千紅很壯觀。賞花還可以吃美食，入園費１００元可折抵消費５０元。今年園區餐點包括有窯烤雞腿堡和火腿堡餐（均附薯泥及飲料）。另外炭烤桶仔雞套餐（四人份）需事先來電預訂。飯後來杯濃郁咖啡或是霜淇淋，為這趟田野逍遙遊畫上美好句點。