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喜迎春天到 田中窯萬棵蜀葵花盛開春遊好去處

▲春天到，田中窯萬棵蜀葵花盛開，是網紅拍照熱點。（圖／田中窯提供）
▲春天到，田中窯萬棵蜀葵花盛開，是網紅拍照熱點。（圖／田中窯提供）

記者金武鳯/台中報導

喜迎春天到來，又是蜀葵花盛開季節！彰化田中窯創藝園區遍植逾萬株蜀葵花，隨著春天到來，花團錦簇，美不勝收。今年園區將於２６日開放到四月底，歡迎是春節假期踏青賞花好去處。

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田中窯創辦人葉志誠表示，園區除了奼紫嫣紅、花團錦簇的蜀葵花超吸睛外，還有每年吸引大批遊客的捏陶和美食。今年園區又增加了500坪綠色草坪，100公尺長的喜（許）願藤廊道、以及採取園區植物手作移印染，艾草暖薑精油經絡調理等等，遊玩項目更多元，足夠親子遊樂一整天。

▲田中窯除了賞花遊景，手拉坏捏陶也很受親子歡迎。（圖／田中窯提供）
▲田中窯除了賞花遊景，手拉坏捏陶也很受親子歡迎。（圖／田中窯提供）
田中窯創藝園區位於彰化縣田中鎮（高鐵彰化站旁），由知名陶藝家葉志誠創立。葉志誠從小熱愛玩泥巴，３０年來孜孜不倦創作，也致力推動陶藝培育下一代。他說：種子要栽培在田裡才會發芽，「田中窯」就是他栽培陶藝種子的園地，也為田中小鎮帶來藝術風情，在彰化縣府文化局支持下，獲選為「台灣工藝之家」。

▲賞花還可以吃美食，今年園區餐點包括有窯烤雞腿堡、火腿堡餐和碳烤桶仔雞套餐，入園費可扣抵50元。（圖／田中窯提供）
▲賞花還可以吃美食，今年園區餐點包括有窯烤雞腿堡、火腿堡餐和碳烤桶仔雞套餐，入園費可扣抵50元。（圖／田中窯提供）
除了陶藝聞名，葉志誠推動的「蜀葵花藝術節」，將花藝與陶藝結合，今年已邁入第九年了，每年一至四月百花盛開的花季，總吸引大批賞花遊客湧入，成為田中鎮一年一度盛事。今年田中窯蜀葵花藝術節，已在蜀葵花怒放中浪漫登場，民眾安排春節年假旅遊，可不能錯過。

走一趟田中窯，賞花捏陶嚐美食外，另一亮點是葉志誠老師蒐藏的老物件，諸如老式電視機、腳踏車和紅磚房打造的鄉村懷舊感，再搭上葉老師女兒彩繪繽紛的圖飾點綴，樸實中渲染了多彩的氛圍，就連之前林心如拍「她們創業那些鳥事」劇組，都慕名前來取景。遊客若是技癢，可以現場體驗拉坏創作樂趣。

葉志誠說，蜀葵花又名一丈紅，是百花界巨人，最高可達三公尺，花季期間萬紫千紅很壯觀。賞花還可以吃美食，入園費１００元可折抵消費５０元。今年園區餐點包括有窯烤雞腿堡和火腿堡餐（均附薯泥及飲料）。另外炭烤桶仔雞套餐（四人份）需事先來電預訂。飯後來杯濃郁咖啡或是霜淇淋，為這趟田野逍遙遊畫上美好句點。


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