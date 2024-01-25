巨浪襲擊馬紹爾群島美軍基地！餐廳大門遭海水灌破　民眾慘被沖飛

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根據《ABC》報導，羅伊納穆爾島於20日遭到巨浪侵襲，美國陸軍表示，衝上陸地的巨浪對於島上造成嚴重破壞，美軍基地內的諸多建築，包括餐廳、教堂、劇院等等，都有不同程度的受損。約有80位美軍人員被迫撤離，有60位人員則留下來協助恢復當地的基本服務。
瓜加林環礁的基地指揮官摩根上校（Drew Morgan）表示，當務之急是清理島上的飛機跑道，只要飛機跑道重新恢復運作，就可以進行人員與設備的移動，展開重建。但摩根也指出，重建過程將會是一場馬拉松，可能需要數個月甚至數年。
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的專家史克維茲（Joe Sienkiewicz）表示，這波巨浪的規模遠遠超出羅伊納穆爾島過往平均的海浪高度，史克維茲指出，若同時存在多組浪潮（multiple wave sets），則透過彼此互相共振，海浪的規模會變得越來越大，這次侵襲羅伊納穆爾島的海浪就是如此。
史克維茲強調，馬紹爾群島周遭的海平面不斷上升，這是導致巨浪襲擊對島上居民造成威脅越來越大的關鍵原因，這也是氣候變遷對人類生活帶來影響的又一明顯案例。史克維茲也警告，未來可能還會出現更危險的巨浪侵襲。
《ABC》報導稱羅伊納穆爾島上的美軍基地設有彈道飛彈防禦試驗場，擁有一批最先進的追蹤設備。