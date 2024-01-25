特企／冬日幸福棗上門！ 黃偉哲帶臺南蜜棗快閃遠百信義A13！

南化區農會總幹事溫進添表示：因南化地處山區，早晚溫差大，水源亦充足，蜜棗栽培出的蜜棗不僅果形大，口感更是皮薄多汁、又脆又甜、爆漿多汁，特別是種植品種多樣化，有早生的「台農13號─雪麗」、晚熟的「高雄11號─珍蜜」，以及傳統的中葉、帝王。品質優良，每顆都有4兩以上重量，有淺山小蘋果之稱。
楠西區安心棗園青農林一夫表示：本次帶來獨特品種「新蜜王」，特殊蜜香與高達１８度以上的超高甜度，成熟時果皮會因品種特性有生長裂紋並癒合產生的特殊花紋，是每年老饕們愛不釋手的指定款，其栽培環境與肥培管理難度高，故鮮少有農家栽植。另外還有肉質細緻且絕佳酸甜比例的雪蜜棗，與年後品種－爆漿珍蜜，皮薄不澀且甜脆讓人上癮。自家果園於每日清晨摘果後，以最快速度流程挑揀出貨，通過自動選果機精準分級並人工多次反覆挑選，仔細檢查每顆蜜棗，當天採收當天寄出，冷藏宅配到府，故能確保送到顧客手中的蜜棗新鮮絕不流失，有精緻禮盒與家庭分享箱可選擇，送禮自用兩相宜！
除了楠西區和南化區的蜜棗，現場還有芝麻先生以臺南胡麻研發製成風味濃郁的麻油和相關產品；黃金蕎麥以自然栽培法種植，黃金蕎麥成各式食品及原料；玉井之門提供包括原生種芒果(土芒果)、鳳梨、芭樂、楊桃多種水果乾；東山小舖的主力產品是龍眼乾(花坑桂圓)，採用台南東山區的粉殼及潤枝龍眼用土窯柴焙龍眼製成香氣十足的龍眼乾；東山區北馬村落栽植甜度可達15度以上的洋香瓜；鹽水農會以種在鹽地番茄製成酸中帶甜的帥哥番茄果乾；無米樂具有淡淡芋頭香的台農71號益全香米及台灣越光米；後壁俗女村的三款精釀米啤酒、以臺南後壁地區的白米為原料，將後壁米食和現代釀酒技術相結合出獨一無二的口感，呈現出特別的米食風味和品質，為品味者提供了獨特的風土之旅。
臺南市長黃偉哲表示，臺南是水果之都，從夏天的鳳梨、芒果、秋天的文旦、椪柑、洋香瓜到冬天的蜜棗，本著好東西和好朋友分享的心情，趁著年節前帶著蜜棗和大家分享。另外今年是臺南400年，這次也推出臺南400福箱，結合臺南五寶，有東山桂圓，白河蓮藕粉，善化胡麻油，安平的椪餅及鹽水的意麵，均為富含食補療癒及歷久彌新的農特產品，椪餅在古時婦女的月子餐中扮演重要角色，在餅中央敲破一個洞打入雞蛋，再以麻油慢煎至雞蛋全熟後食用，透著香醇濃郁幸福的味道。意麵傳說由明鄭時期流傳至今，有著唐山過臺灣的骨力打拼精神，蓮藕寓意年年都有，收藏府城百年記憶，讓五寶不只是味道，更蘊藏著府城400年來的文化意涵。富含在地農人和職人的心意，成為最具府城風味的特色伴手禮，歡迎大家把握機會，趁機入手過年送禮好物。
農業局局長李建裕表示，每年12月至3月是臺南蜜棗產期，富含大量維生素C、B1、B2以及鉀、鈣、鎂等礦物質，香甜清脆好吃，皮薄又多汁，不僅適合當飯後水果，也適合過年送禮，值此一檔，歡迎大家把握機會，Follow 蜜~幸福「棗」上門！。
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