接見美眾院台灣連線訪團　賴清德：盼美持續給予台灣強力支持

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賴清德感謝感謝美國政府及國會跨黨派議員在第一時間表達對民主台灣的祝賀，也特別感謝眾院「國會台灣連線」於選後立即發布祝賀聲明，肯定台灣再一次完成自由、公正及透明的選舉；兩位共同主席更進一步以行動展現支持，在此關鍵時刻來台訪問，充分表現美國對台灣「堅若磐石」的支持。
賴清德指出，台灣位處西太平洋第一島鏈及面對中國威權擴張的最前線，戰略地位至為關鍵，台海穩定對區域及全球和平繁榮至關重要，且台灣在全球關鍵產業供應鏈亦扮演不可或缺的角色。
賴清德表示，做為全球民主陣營的重要成員，過去8年，台灣在總統蔡英文帶領下，即使面對變化劇烈的世界局勢，依然堅守民主價值、捍衛台海和平，同時積極布局全球、強化韌性，以穩健務實的方式，與包括美國在內的民主夥伴深化合作，獲得國際社會廣泛支持與信任；儘管中國持續以軍事及其他灰色地帶活動侵擾臺灣，台灣仍能沉穩因應，努力維持台海和平穩定的現狀。
賴清德認為，現在的台灣已經成為「世界的台灣」。未來與蕭美琴將在總統賴清德所打下的良好基礎上，團結台灣人民、強化社會韌性，捍衛台海和平穩定現狀。期盼美方持續給予台灣強力支持，深化雙邊合作關係，並聯合民主夥伴共同確保區域和平與繁榮。
賴清德期共同主席及美國國會跨黨派友人，持續支持台灣充實自我防衛力量，共同守護台海及區域的和平、穩定與繁榮；也希望解決台美雙重課稅的相關法案能及早完成立法，為雙方人民創造更多經貿合作的利基。
賴清德指出，今年是《台灣關係法》立法45周年，該法是推動台美關係及維護區域和平穩定的重要基石。期待未來能持續深化與美國的各項合作，相信在美國國會的支持下，台美夥伴關係將更進一步提升，成為區域及全球繁榮發展的重要動力。
迪馬里致詞時表示，此次美國眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團來訪，主要傳達的訊息是美國對台灣的支持是堅定、真實且百分之百跨黨派的。
迪馬里指出，經由這次透明的選舉，再次展現台灣是民主的燈塔、自由繁榮的象徵，更是全世界的楷模。美國國會對台灣的支持不僅真實、深厚，也將持續茁壯發展。「國會台灣連線」是美國國會中最大的黨團，並為台灣人民感到驕傲，也很自豪台美關係一如既往地牢固，並將持續強化。他要代表美國人民及「國會台灣連線」，再次向賴清德及台灣人民表達恭賀之意。
貝拉致詞時指出，他非常認同迪馬里的致詞內容，他也要代表另外兩位無法出席的共同主席表示，「國會台灣連線」是跨黨派且非常支持台灣，認為在這次台灣選舉之後，盡快來台祝賀台灣人民的選擇非常重要。
貝拉提到，他與賴清德都是醫生出身，身為醫生都立誓要服務患者，而身為公職人員，也立誓要為人民服務，他相信賴清德當選會非常認真服務台灣人民。
貝拉指出，賴清德提及將確保區域的和平繁榮與穩定，這也正是美國國會所堅信的理念。在21世紀，不能再容忍任何侵略性行為，並都應該要學習共同生活、共同貿易、共同合作，及共同解決世界上的各種問題。此信念也是美國人民、國會、政府與台灣交往關係的基石，非常期待未來持續攜手合作，確保和平與繁榮。
貝拉表示，今年適逢《台灣關係法》45周年。堅信台灣的未來，要由台灣人民自己來決定。最後再次代表「國會台灣連線」全體成員再次向賴蕭致上恭喜之意。