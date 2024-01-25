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11、12月發票開獎！7-11、全家、全聯千萬大獎門市：買餅乾變富翁

▲統一發票11-12月中獎號碼開出，7-11、全家、全聯千萬特別獎、200萬特獎中獎門市出爐。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲統一發票11-12月中獎號碼開出，7-11、全家、全聯千萬特別獎、200萬特獎中獎門市出爐。（示意圖／記者張嘉哲攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

統一發票11、12中獎號碼開獎，年底賺千萬年終就靠這一波！《NOWnews》整理超商、通路大獎消費明細，包括全聯、7-11、全家都有開出千萬得主，本期全聯千萬特別獎的得主，花費444元購買餅乾及零食幸運中大獎。

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🟡7-ELEVEN

📍千萬特別獎：

◾台南市永康區的好巧門市購買239元的報紙、飲品、生活用品。

◾新北市淡水區的淡江門市購買144元的水果、鮮食、蔬果、飲品。

📍200萬特獎：

◾新竹縣寶山鄉的7-11台積P6門市購買76元的CITY CAFE。

◾台北市中山區的7-11麥田門市購買158元的麵包、飲品、鮮食。

◾新北市林口區的7-11東學門市購買35元的CITY CAFE。

▲統一發票11、12中獎號碼今（26）日開獎，7-11統一超商共有2位消費者獲得千萬特別獎。（圖／7-11提供）
▲統一發票11、12中獎號碼今（26）日開獎，7-11統一超商共有2位消費者獲得千萬特別獎。（圖／7-11提供）
🟡全家

📍千萬特別獎：

◾全家彰化埔鹽店，消費者花費125元就成為千萬得主。

◾全家國道新營服務區商場櫃商，消費者購買餐飲小吃花費265元即幸運中獎。

📍200萬特獎：

◾全家平鎮新德店，幸運得主購買58元日用品就將200萬大獎抱回家。

▲全家便利商店本期(112年11-12月)中獎發票，共有10位幸運兒中大獎。（圖／全家提供）
▲全家便利商店本期(112年11-12月)中獎發票，共有10位幸運兒中大獎。（圖／全家提供）
🟡全聯

📍千萬特別獎：

◾全聯屏東潮州朝昇東門市，幸運中獎者僅花費55元購買濕紙巾。

📍200萬特獎：

◾全聯台中沙鹿門市，中獎者花費218元購買可樂、蠶豆等零食。

🟡統一發票11、12中獎號碼

特別獎號碼：63603594
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

特獎號碼：73155944
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

頭獎號碼：94985899、57283420、62825278
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲統一發票11-12月中獎號碼開出，特別獎1000萬的中獎號碼為「63603594」，快對發票看看幸運兒是不是你！（圖/NOWnews社群中心）
▲統一發票11-12月中獎號碼開出，特別獎1000萬的中獎號碼為「63603594」，快對發票看看幸運兒是不是你！（圖／NOWnews社群中心）

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