11、12月發票開獎！7-11、全家、全聯千萬大獎門市：買餅乾變富翁

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📍千萬特別獎：
◾台南市永康區的好巧門市購買239元的報紙、飲品、生活用品。
◾新北市淡水區的淡江門市購買144元的水果、鮮食、蔬果、飲品。
📍200萬特獎：
◾新竹縣寶山鄉的7-11台積P6門市購買76元的CITY CAFE。
◾台北市中山區的7-11麥田門市購買158元的麵包、飲品、鮮食。
◾新北市林口區的7-11東學門市購買35元的CITY CAFE。
🟡全家
📍千萬特別獎：
◾全家彰化埔鹽店，消費者花費125元就成為千萬得主。
◾全家國道新營服務區商場櫃商，消費者購買餐飲小吃花費265元即幸運中獎。
📍200萬特獎：
◾全家平鎮新德店，幸運得主購買58元日用品就將200萬大獎抱回家。
🟡全聯
📍千萬特別獎：
◾全聯屏東潮州朝昇東門市，幸運中獎者僅花費55元購買濕紙
📍200萬特獎：
◾全聯台中沙
🟡統一發票11、12中獎號碼
特別獎號碼：63603594
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
特獎號碼：73155944
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
頭獎號碼：94985899、57283420、62825278
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。