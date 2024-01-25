龍井幼兒園寒冬送暖 50幼兒賀年舞曲溫暖長者的心

農曆春節腳步近，臺中市立龍井幼兒園50名小朋友，在師長陪同下，一行人浩浩蕩蕩步行到鄰近的龍井多元照顧中心，向阿公阿嬤拜早年，送上熱騰騰的發糕，並手拿自製舞獅面具快樂舞動，長輩們跟著拍子熱情唱和，老少同樂，讓滿室洋溢歡笑聲浪。
記者金武鳯/台中報導
龍井幼兒園園長施逸恩表示，時下小朋友很少跟老人家互動，藉著年節將近舉辦這場互動教學，讓小朋友有機會親近長輩，是一堂很好的啟發與學習。施逸恩說，為了今天的活動，小朋友一大早就和老師一起準備100份發糕送給阿公阿嬤。高齡70歲的黃阿嬤樂得直向小朋友道謝，邊吃邊說「熱騰騰的，好吃好吃」。
龍井幼兒園(龍崗分班)的師生們為了落實社區共融，無謂寒冷的天氣，在老師及家長的跟隨下，徒步到鄰近的龍井多元照顧中心向社區長者拜早年，並揮動自製的舞獅，搭配熱鬧的賀年曲子活潑唱跳，阿公阿嬤也熱情的打著節拍，瞬間趕走寒冬的冷意。
龍崗里林朝清里長也到現場，感謝陪同前來的家長、老師及小朋友。他表示，幼兒品德要從小教育起，讓幼兒在學習啟蒙時期多與社區互動，希望未來園區能多多辦理這類活動，讓社區長者有人陪伴，帶來不同的生活體驗和感受。活動結束時，鄭阿嬤親送幼童離開，嘴裡還依依不捨地唸者﹕小心走路喔，要再來喔！要小心喔！滿臉依依不捨。