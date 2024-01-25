「萬老師」郭昱晴不樂見立院全武行 下一秒放話：但惹到我會翻臉
台劇《麻辣鮮師》中的「萬老師」郭昱晴當選本屆民進黨不分區立委，從演藝圈轉戰政壇，郭昱晴受邀上老友郭子乾的節目《鄉民大學問》，被問到立法院有時一言不合會上演全武行，準備好了嗎？郭昱晴說：「當然不希望碰到暴力，成為孩子的不良示範，溝通會是重要關鍵，但我是牡羊座的，不要看我平常溫柔的樣子，但惹到我翻臉，牡羊的角出來撞你的話，也是要小心喔！」
記者楊穎軒／綜合報導
郭子乾和郭昱晴兩人早在《麻辣鮮師》之前就已經認識，多年沒見再重逢，《鄉民大學問》也是郭昱晴政論節目初登場，郭子乾特意裝扮成「韓國魚」，因為郭昱晴過去反真正的本尊韓國瑜不遺餘力，甚至拍廣告呼籲不要讓韓國瑜當立院龍頭，郭子乾笑說：「身為好友替她先暖暖身，畢竟立院也會相逢，但我相信萬老師經過這麼多年歷練，論口條也絕對沒問題。」
節目中郭昱晴被《鄉民大學問》大學生直球逼問：「沒有從政經驗，這次選上立委，該怎麼說服選民能做得很好？」郭昱晴有備而來，回應說：「從事影劇文化工作相當多年，希望透過我的經歷、人脈與產業溝通、協作，另一方面也是孩子的母親，對於學校教育現況更能同理，因此會著重教育、文化，展現自己的專長。」
郭昱晴作為本屆唯一一個從演藝圈跨足國會的藝人，長年模仿政治人物也和許多政治人物打交道的郭子乾，被問到是否有什麼建議給郭昱晴，郭子乾笑說：「她牡羊座，你給她什麼建議，她也不會聽，他就用衝的啊！」一句話可見兩人好交情，郭昱晴也透露近期會找機會拜會一些政壇的演藝圈前輩，多多請益新科立委注意事項，郭子乾也送上祝福，希望郭昱晴「保持初衷，不要被政治汙染，堅持做對的事」。
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