女神Coser不怕寒流「把符咒當內衣穿」！解除封印探索性感領域
「TSE台灣寫真博覽會」將於26日起，一連3天在松菸四個展場火熱登場，開展前夕，主辦單位今（25）日請到橋本梨菜、MSPUIYI（蕭佩兒）、KURIEMI、長澤茉里奈、Bitnara、清水藍里、Tiny Asa、DreamTamu、 Meenfox、Moiichan、JJAMx等來自台灣、泰國、日本、韓國、越南、馬來西亞，超過30位的人氣女優、寫真偶像、Cosplayer跟模特兒宣傳造勢，台上排排站的畫面相當震撼，她們將帶領粉絲探索寫真領域，其中泰國的人氣Coser JJAMx更把「符咒」當內衣穿，無畏寒流依舊性感的裝扮驚豔全場。
記者陳雅蘭／台北報導
活動一開始先由「JVID Model」的子涵、小花、 潔兒、啾啾、 辰辰、 雲嫣、 Dory、寶7，共8位台灣性感女郎搶先代表台灣出場。啾啾開心表示：「時隔7年JVID Model蓄勢待發！每個攤位都會有令人血脈賁張的祕密互動，不僅如此，展期每天都有比基尼遊行，1月26日展期第一天更有JKF百大女郎頒獎典禮，這次有別於以往正裝出席，將會以性感服裝登場，大家一定要來現場應援。」
緊接著是來自於泰國、越南的5位超人氣Coser，分別是Tiny Asa、DreamTamu、 Meenfox、Moiichan、JJAMx一同登場，Meenfox透露：「我有特別準備一套性感服裝，要來收服台灣粉絲的心，還有TSE才有的獨家親密互動唷！絕對會帶給台灣粉絲難忘的體驗。」
近期台灣寒流來襲，眾女神不畏低溫露腿露手臂，MSPUIYI表示習慣穿短裙，KURIEMI也透露平時穿得比較清涼，她跟長澤茉里奈喊話「希望粉絲來現場幫忙加熱（氣溫）」，Bitnara嘴甜表示因為現場人潮多，不冷反而覺得溫暖，清水藍里說：「因為職業的關係，經常需要做清涼的打扮，所以沒關係！」
問及大家最滿意自己哪個部位？KURIEMI自豪屁股圓渾漂亮，甚至要求記者讓她擺美麗姿勢拍照；Bitnara則表示上圍純天然，所以選擇胸部；清水藍里跟Bitnara一樣，她說：「我全身像雪一樣白，還有胸部也很雪白！」
「TSE台灣寫真博覽會」一次集結日本、韓國、新加坡、馬來西亞、 泰國與台灣共34位寫真女星參與，門票700元，可至JKFace購買。
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