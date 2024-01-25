對決賴士葆！傅崐萁確定競爭黨團總召　已致電向藍營立委拉票

埔里阿北騎牛上街警看不下去　原PO好抱歉：若被罰款我會承擔責任

▲埔里鎮一位70歲阿北昨天騎牛逛大街，引起大家關注。（圖／翻攝埔里人臉書，2024.01.25）
▲埔里鎮一位70歲阿北昨天騎牛逛大街，引起大家關注。（圖／翻攝埔里人臉書，2024.01.25）

記者顏幸如／南投報導

南投縣埔里鎮有一名70歲阿北，昨天心血來潮騎著大黃牛逛大街，覺得神奇的網友將畫面po上社群網路，還上了新聞。不料警方表示阿北行為已妨害交通，最高可處600元。讓原po覺得好內疚，覺得自己好奇心造成阿北困擾，再度發文道歉，並表示「若因違規罰款，我會承擔責任的」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有一位阿北昨天騎著牛在埔里街上走，前方跟著一隻小黃狗，上班中的謝先生看見「奇景」覺得很有趣，阿北還大方的讓他拍照，他把畫面上傳「埔里人」臉書社團，有如上世紀農村時代牧童哥重現，果然引起網友熱烈討論，有人好奇問「騎牛不必上鞍嗎」？還有人開玩笑說「開大牛不稀奇，騎大牛才有趣」。

媒體今（25）日找到這位阿北，發現70歲的他養了6隻牛當寵物，昨天心血來潮帶3歲的大黃牛逛鯉魚潭。媒體同時也訪問南投縣警察局交通隊，警方表示路上車流量大，牲畜很可能因為受到驚嚇，到處亂跑釀成事故，將要求阿伯日後盡量不要帶牛外出，否則將依法處新台幣300元以上，600元以下罰鍰。

▲原po發文道歉，表示「若因違規罰款，我會承擔責任的」。（圖／翻攝埔里人臉書，2024.01.25）
▲原po發文道歉，表示「若因違規罰款，我會承擔責任的」。（圖／翻攝埔里人臉書，2024.01.25）
警方的反應讓謝先生感到很抱歉，今天再度po文公開對阿北說「不好意思，因為我的好奇心造成您的困擾，如有違規罰款，我會承擔責任的」，並留下自己的聯絡方式，並感謝阿北讓他有如此美好的體會。

網友不以為然力挺阿北，認為「有什麼好檢舉的，以前孩子餵養牛不都是這樣騎的，我也騎過」、「又不是騎在車多的市區，在鄉下路有甚麼好檢舉的」、「一番好意分享，結果被放大檢視」、「阿北從小練到大吧！一身好功夫」。還有人羨慕原PO「我也好想跟他合照」。

超狂！金門男「騎馬」到市區投票　來回花了1小時只因這原因

三峽驚見民眾騎馬逛大街！三峽警分局：查獲最高罰600元

新北警察「騎馬巡邏」帥爆！路人傻眼狂拍　真實任務曝光

國道3號驚悚意外！180公分水鹿突闖路中　小客車反應不及當場撞飛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞