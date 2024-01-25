占學生總數7％！新二代最多來自「這縣市」 教育部公布最新數據
教育部近期公佈新二代學生最新統計數據，受到疫情影響，111學年各級學校新住民子女學生計28.5萬人，較上學年減少1.1萬人，占全體學生人數的7％。而按縣市比例來看，新北市以4.3萬個新住民學生（占15.3％）居全台榜首。
國際中心賴正琳／綜合報導
觀看全台的新二代學生分佈，以新北市4.3萬人（占15.3％）居首，台中市3.6萬人（占 12.8％）次之，桃園市3.4萬人(占11.8％）為第三名，六都新住民子女學生合計19.9萬人，合占全體新住民子女學生之 70.1％。
教育部表示，近年新住民結婚人數，新冠肺炎疫情爆發前，大致維持每年約2萬人的水準，108學年至110學年受疫情影響，跨國通婚人數大幅減少，至110學年降至僅0.9萬人，111學年則回升為2.1萬人。受新住民結婚人數影響，新住民子女出生人口數，趨勢與結婚人數相仿。
111學年新住民子女學生28.5萬人中，以父（母）來自中國者計12.4萬人或占43.5％居首，越南10.2萬人或占35.7％居次，印尼2.4萬人或占8.5％再次，3者合占8成8，併計菲律賓、泰國、柬埔寨、馬來西亞及緬甸等東南亞國家，人數共計27.2萬人，占比達95.7％。