運動維納斯／怪怪女孩麥麥多才多藝　運動融入生活健身也健心

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她表示雖然自己的工作室從來沒有過招牌，但是很多人在網路上看過作品後，都會被多樣性的設計吸引，而跟她聯絡，她說：「可能是天生美感的關係，我的手法走原始自然風格，會根據每個人的外貌、神韻及個性，設計出簡約又獨特的個人造型，因此很受到大家喜愛」。
美容教學也是麥麥的強項，因為曾是幼教老師，所以知道用最簡單的方式因材施教，讓每個學生都很容易輕鬆的吸收跟上手，她跟學生相處都像朋友一樣，所以他們都很享受一起學習的歡樂時光，甚至很多人不斷回頭進修，也讓她能持續教學相長，開展更廣闊的美感視野。
另外她有雙巧手，很喜歡設計法式甜點，因為家族都是做食品的關係，所以她學習起來特別容易上手，法式甜點中最喜歡拉糖工藝，因為其金黃色光澤深深吸引了她，還有千變萬化的形狀，加上每次製作，都能出現不同的可能性，讓她感到藝術性極高，而且挑戰性十足。
兩年多前家發生了一些事，讓她的人生觀完全大改變，經歷過那段不愉快的過往，她發誓從那一刻起開始，一定要學會疼愛自己、照顧自己，把重心放在自己身上，只有讓自己更好，才能照顧好身旁的親人。
她覺得以前太投入工作，忽略了健康，導致身體出現了一些問題，後來才開始積極運動，她說：「學生時期很瘦，其實體脂率不低，看起來不健康，開始健身重訓後，體型一直進步，越來越喜歡拍照，見到照片中的改變，增加了持續進步的動力，希望能夠歐美的健美身材邁進。」
現在她每周至少會去上一對一教練課3次，教練知道她的自我要求很高，所以會幫她量身打造健身菜單，而且嚴格執行，經過一段時間努力，進步的很快速，她說：「兩年來不管是體能還是身材都有明顯的改變，我很喜歡現在的樣子，我會繼續努力下去。」
自從運動成為生活的一部分後，她在飲食上也非常的自律，盡量挑選原型食物，質量上都嚴格控管，當健康飲食成為習慣後，她偶爾也會放縱一下，一星期可以選一天跟朋友吃個大餐，或是一起到餐酒館裡面聊聊天，小酌1杯讓自己放鬆，消除工作壓力，不會有罪惡感，也不用擔心身材走樣。
常常忙碌了一天後，最愛放一缸水舒服地泡澡，偶爾會加一些牛奶，泡個牛奶浴好好愛護自己、犒賞自己一番，每次泡完以後都特別開心，覺得皮膚都變得很細嫩光滑，在牛奶的香氣中，所有的疲勞都會消失。
睡前再點個香氛蠟燭，讓自己身心徹底放鬆，她說：「我研究精油很長時間了，每天會依照不同的心情或者是身體狀態，調配屬於自己的精油配方，我最常使用肌肉放鬆跟舒眠的配方，能夠幫助愉悅入眠，一覺到天亮。」
細細品味人生之餘，回想過往因為事業企圖心太強了，生活節奏太快，以至於忽略了很多的東西，現在學會了放慢腳步，好好地愛護自己，她很享受如此的慢活人生。