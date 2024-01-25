新型國際專班學生淪黑工？教育部掛保證：計畫要求多、嚴格督導　

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新型專班學生將獲國發基金提供最多2年的「產學獎助金」，包括2年學雜費、來台的機票費、行政費用（當地簽證、體檢費等）；另外還有企業會提供每月至少1萬元的「生活／實習津貼」，目前已有1千多家企業加入；「新型專班」的學生若不履約、不留台工作，將追討國發基金的「產學獎助金」，領取1年產學獎助金者，具有1年留台就業義務。
有媒體在大學校長會議記者會詢問，新型專班學生是否會受制於企業，無法拒絕打工與實習要求，而淪為學工？
潘文忠回應，國際招生攬才是一個跨部會、與企業界共同努力的計次，會成立境外招生據點，企業與大學能將共同延攬適合學生，也會依照企業需求，擬定實習相關課程，合作的企業也必須經過學校評估，簽訂企業、大學、國際生三方的實習合作細節、依照契約執行；除實習課程外，國際生也符合就業服務法的打工規定，每個月不超過20小時為限，都須符合規範，在這之外，教育部也會嚴格督導，確保國際生來台主要是為了就學，實習課程會服膺企業與學生雙方需求。
何明果掛保證、要外界不用擔心，教育部對於新型專班，管控嚴格，第一就是學生來源，不論是國外大學畢業或專科畢業，相關學校都要經過台灣大學端的認可；第二，國際生剛來台灣第1年不能實習，必須先在學校把基礎打好、強化語言；第三，所有的課程都會審查，實習的學分數認定有一定上限，實習職位工作內容、和學習專業的對照，都要說明清楚；第四，企業每個月要給1萬元生活津貼，代表企業是認真對待該計畫，才願意拿錢出來。
他透露，有企業提到，每個月給每位國際生1萬元生活津貼，其實划得來，因為後續可以直接把學生留用2年，比企業另外去招募的成本還低；很多企業目的是想培育中高階人才，若有佈局海外，大多希望學生在台工作期滿後，有機會外派到海外駐點，擔任中高階幹部。