幸運！法國男在公園發現「7.46克拉鑽石」 擬對切送未婚妻和女兒
法國一位42歲男子納瓦斯（Julien Navas），日前到美國阿肯色州鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park）遊玩時，幸運挖到一顆7.46克拉的碩大棕色鑽石，成為該公園自2020年以來發現過的最大鑽石。納瓦斯開心表示，打算將鑽石切割成兩顆，分別送給未婚妻和女兒。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，納瓦斯於11日前往鑽石坑州立公園遊玩，其實是一時興起，在前往紐奧良途中得知鑽石坑公園可以挖鑽石，這才改變行程前往，到達後一早就開始東挖西挖，但整個早上4小時毫無所獲。於是下午納瓦斯改變策略，不再到處挖，而是先搜尋地面上有沒有什麼顯眼的東西。
下午又搜尋了3小時後，納瓦斯在地上看到一顆「巧克力色」的石頭，納瓦斯撿起來後還不確定是不是鑽石，送到公園的中心檢查，才確定真的幸運撿到寶。這顆重達7.46克拉的棕色鑽石，是鑽石坑州立公園自2020年來所發現的最大顆鑽石，也是1972年開園以來找到的的第8大鑽石。
納瓦斯開心表示，打算把鑽石切割成兩顆，一顆送給未婚妻，一顆則送給女兒。至於鑽石到底值多少錢，納瓦斯則說自己也還不太清楚。