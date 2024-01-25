春節看海衝一波！發現垃圾免動手 「這網站」call人幫清理
農曆春節將近，有些民眾會選擇在天氣較溫暖的時候、到海邊觀海，或是做些水上活動，但若看到海灘上有大量垃圾堆積，可能會遊興全無。環境部環管署表示，2月4日至17日的春節連假前後，留守必要人力加強巡檢，以便迅速清理海岸廢棄物，民眾若發現海岸（灘）環境髒亂，即可透過手機、電腦或平板連線至環管署「海岸清理資訊平台」通報。
記者林志怡／台北報導
環管署說明，署方2月4日至17日的春節連假前後，留守必要人力加強巡檢，以便迅速清理海岸廢棄物，特別是民眾反映垃圾堆積的熱點；政府單位接獲通報後，派員前往確認，儘速完成清理作業。
此外，環管署表示，民眾若發現海岸（灘）環境髒亂，即可透過環管署「海岸清理資訊平台」通報，後續點選「通報進度查詢」、輸入案件編號，就可以確認清理進度，也希望藉由民眾與政府協力共同守護海岸，加強春節期間的海岸整潔監控、清理，讓乾淨海洋在龍年呈祥。
據2020至2023年海洋廢棄物調查，民眾至海邊遊憩時所遺留的塑膠製品、玻璃瓶、免洗餐具、鐵鋁罐及鋁箔包等垃圾的比率占約20%，呼籲民眾至海岸邊遊憩應該隨手將垃圾帶走，落實垃圾不落地行動並及時通報髒亂點。