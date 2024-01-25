長榮罷工卡到出國怎麼辦？受影響路線、旅遊險是否理賠一次看

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桃園市機師工會22日取得長榮機師的合法罷工權，並於在今天宣布兩罷工警戒區段，包括2月7日至18日、3月30日至4月7日，期間涵蓋春節、清明兩大連假，但是長榮罷工其實已醞釀許久，由於長榮航空長期拒絕合理調新、調整外站津貼、且大量違法聘用外籍機師，2022年年底時他們就不斷循內部管道溝通協商，要求公司正視並改善，2023年也曾透過桃園市勞動局調解勞資爭議，不過雙方皆未達成共識。
2023年12月20日，桃園機師工會發起罷工投票，要求調漲飛行員結構薪資20%、調漲外站津貼為每小時6美元、停止聘用外籍正駕駛，今天宣布2罷工警戒區段，分別為2月7日至18日、3月30日至4月7日，工會在罷工開始前24小時，於官網公告資訊。
對此，長榮航空最新回應指出，不樂見罷工情事的發生，仍會在1月24日與機師工會協商的基礎上努力研擬可行方案，並與工會持續協商，同時承諾行程受罷工影響之旅客退票及改票免收手續費之服務，同時也會盡最大努力將旅客簽轉至其他適合的航班。
● 受罷工影響路線有哪些？
依桃園市機師工會長榮分會的會員分布來看，屬於長程機隊飛行員比例高達75%，主要執勤往返美國、加拿大與歐洲各主要航站的客機，罷工一旦發動，預計搭乘長榮航空往返美國、加拿大與歐洲主要城市。
其中包含，美國的洛杉磯（LAX）、舊金山（SFO）、西雅圖（SEA）、紐約（NYC）、芝加哥（ORD）、休士頓（IAH）；加拿大的多倫多（YYZ）、溫哥華（YVR），以及歐洲的（CDG）、倫敦（LHR）、阿姆斯特丹（AMS）、維也納（VIE）、慕尼黑（MUC）、米蘭（MXP）等。
● 旅遊險會保障哪些權益？
機師工會於25日公告罷工警戒期，故旅客若於25日前投保旅遊不便險，如遇罷工導致班機延誤或取消，符合要件下仍能獲得理賠，但若在25日後才購買保險，保險公司有可能不會理賠。
金管會保險局長施瓊華表示，取得罷工權對於投保旅遊不便險其實是沒有影響，由於投保「旅遊不便險」裡面有班機延誤保險，在特別不保事項中只提到要保人或被保險人向公司申請訂立保險契約時，已宣布或已發生工或工運活動，但取得「罷工權」，這只是權利，並沒有宣布何時要罷工，因此，已洽簽保險契約部分，應該是不會受到影響。
施瓊華也解釋，取得罷工權不代表會去做罷工行為，如果跟保險公司買了班機延誤險，保險公司只要賣出保單，契約成立以後，未來如果有發生罷工或宣布罷工情勢，保險公司承保了就不能拒賠，不能列入特別不保事項。也就是說，如果已買了且真的發生罷工行為，導致班機延誤，當然就會理賠。