《誰殺了她》宣萱告老公家暴 恐怖皺紋爬上臉「真的老了」
港星宣萱在三立黑色犯罪懸疑劇《誰殺了她》婚姻失和，劇中老公李銘順得知宣萱為了展覽出賣身體，憤怒羞辱了她，宣萱要告李銘順對她家暴。而這次和李銘順合作，宣萱笑說他們這對夫妻，沒有濃厚的感情，一直都在吵架，吵到加速蒼老，皺紋都變多。
記者羅凌筠／綜合報導
宣萱記得每次拍完吵架戲情緒非常激動，拍完就只躺著不能動，因為胃不舒服，主要是整場戲繃緊，人整個頭疼，好像做了好幾天的運動一樣，「好累，是從內到外都很累，因為這個戲拍完之後，我的皺紋真的多了很多，很恐怖，覺得自己真的老了，這部戲讓我體驗到一樣東西，就是女人不能生氣，女人要開心，開心你就會美，就沒有皺紋。」
演《誰殺了她》宣萱覺得不會說是困難，可能是比較痛苦，因為她本身個性比較開心也喜歡笑，但這次情緒很重，休息時和演員們幾乎沒有說說笑笑，只因為她的情緒很容易被帶走，所以一定要集中情緒，「所以我剛來的時候也怕，因為我沒有跟任何的演員合作過，所以會擔心他們看到我不理人，以為我很酷，因為整部戲開心的戲只有兩三場。」
平常在未開工的時候，她就會跟李銘順坐在一起聊天，什麼都聊很舒服，開玩笑說：「當然是因為戲裡面我們沒機會舒服聊天，每一場戲基本上都是吵架，但李銘順好會帶戲，我的情緒很容易被他吸進去，所以我謝謝他。」她說見面時還是有一種親切感，「他的性格我覺得跟我也很像，他有什麼都會講，開心不開心都會講，我很喜歡。」
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