國道上演玩命關頭！台中賓士男對決4輛大車 超派敲窗女友急跺腳
開車在路上真的要冷靜！今（25）日凌晨1時44分，在國道一號台中段上演玩命關頭，一位賓士男駕駛，不知為何與多輛大車發生糾紛，沿路攔經過的大車，最終被大車學長包圍，讓駕駛氣得下車持器具狂敲大車擋風玻璃，完整經過也被行車紀錄器側錄下來，引發網路熱議。
記者潘毅／綜合報導
YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」上傳最新影片，指出在25日凌晨1點多時的國道一號台中段，賓士男駕駛不明原因閃燈慢行在國道中央，隨後加速切到大車前，一度想下交流道去烏日、王田，卻因來不及超越大車而錯過交流道，還嘗試跨越槽化線卻又被另一輛大車阻擋，便加速鬼切到大車前方，與4輛大車展開追逐戰，直接在國道上演如同電影《玩命關頭》的情節。
後來賓士車被卡至內線道，又突然在路中急停，正當他準備加速時，另一輛聯結車直接斜停擋住他的去路。隨後賓士駕駛也衝下車，拉開聯結車的車門開嗆，隨後還拿起物品狂敲大車的擋風玻璃。後方的女友則跺腳狂喊：「不要鬧了！」
國道上演玩命關頭的影片曝光後，隨即引發瘋傳，不少網友紛紛感慨：「半夜的國道上這樣玩，沒鬧出人命真的是老天保佑」、「在臺灣只要你開車或騎車，人人都可變身為超派」、「再看一次發現，大車技術超好，連結的角度超完美」。