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《我們的翻譯官》陳星旭當人肉按摩椅　宋茜羞吐「公主抱」感受

▲《我們的翻譯官》陳星旭（左圖左）對宋茜（左圖右）公主抱，「手抖得跟按摩椅一樣」。（圖／iQIYI國際站提供、翻攝陳星旭微博）
▲《我們的翻譯官》陳星旭（左圖左）對宋茜（左圖右）公主抱，「手抖得跟按摩椅一樣」。（圖／iQIYI國際站提供、翻攝陳星旭微博）

記者羅凌筠／綜合報導

大陸小生陳星旭在甜寵劇《我們的翻譯官》使出各種追妻絕活，挽回分手8年的初戀女友宋茜，提到對宋茜使出公主抱的名場面時，陳星旭害羞笑說：「拍攝前我生病了，還休養了一段時間。」宋茜附和地說：「拍攝時他病剛好，因為要配合小朋友還有拍攝角度，我們前後拍了很多次，我感覺他的手一次比一次抖，抖得跟按摩椅一樣。」

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▲《我們的翻譯官》宋茜（左）被初戀陳星旭努力追回來。（圖／iQIYI國際站提供）
▲《我們的翻譯官》宋茜（左）被初戀陳星旭努力追回來。（圖／iQIYI國際站提供）
宋茜第1次見到陳星旭時，覺得他個子很高、人很靦腆，戲裡他雖然是霸道總裁，但戲外卻是個憨憨男，性格有點呆萌，而且很能接住她的笑點。陳星旭笑說：「她冷起臉來氣場十足，熟悉之後發現她性格其實很開朗活潑，感覺她就像白開水，平淡無奇但必不可少。」

▲《我們的翻譯官》陳星旭被甩後搖身一變為AI翻譯公司的首席技術長。（圖／iQIYI國際站提供）
▲《我們的翻譯官》陳星旭被甩後搖身一變為AI翻譯公司的首席技術長。（圖／iQIYI國際站提供）
兩人在劇中有不少親密互動跟粉紅吻戲，宋茜表示，她最難忘的是她喝了酒，第2天醒來後，看見陳星旭穿著浴袍，她不小心把他撲到沙發上的場面，「因為當時剛開拍不久，我們都還不太熟悉彼此，所以特別害羞。」

▲陳星旭在社群上秀出好身材。（圖／翻攝陳星旭微博）
▲陳星旭在社群上秀出好身材。（圖／翻攝陳星旭微博）
在劇裡對宋茜念念不忘的陳星旭，連看著狗狗都能露出深情模樣，「陳星旭看狗也深情」甚至還登上微博熱搜，他本人不解地表示，自己就只是正常的看著狗狗而已。宋茜笑說：「應該是他本人長得就一臉深情，他看狗深不深情我不知道，我也沒當過狗，但我們在現場跟狗玩的時候，那隻狗超喜歡他，他一叫就跑過去了，對我卻愛搭不理的。」

▲宋茜（右）跟陳星旭的3段吻戲充滿粉紅泡泡。（圖／iQIYI國際站提供）
▲宋茜（右）跟陳星旭的3段吻戲充滿粉紅泡泡。（圖／iQIYI國際站提供）
小鮮肉費啟鳴在劇中是陳星旭的情敵，被網友戲稱是奶狗跟狼狗的對決，宋茜忍不住笑說：「怎麼都是狗？我覺得陳星旭不像狼犬，他像阿拉斯加犬，就很大一坨啊。」沒想到陳星旭卻回說：「我覺得自己像哈士奇。」讓宋茜傻眼表示，哈士奇更蠢而且還會拆家，沒想到竟會有人自比是哈士奇，採訪結束後，回想起來仍笑個不停。

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