首次主持中央道交安全會報　陳建仁拍板通過國家道交安全綱要計畫

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陳建仁表示，道安改善需要中央、地方與全民共同努力，他特別感謝政委吳澤成積極督導各項工作進度，以及各部會與縣市政府同仁們的辛苦付出，其中地方政府同仁於第一線落實與執行道安工作，更是道安改善成功的關鍵。本會報未來也將呈現縣市道安執行成效，請各縣市首長督導同仁積極全力落實各項道安改善工作，以有效降低所轄縣市道路交通事故死傷人數，讓道安工作持續向前大步邁進，一同打造安全的道路交通環境。
陳建仁指出，今日是「中央道路交通安全會報」首次召開，本會報委員除了相關部會首長之外，也包含22位縣、市長，以及來自交通領域的學者與民間團體的專家代表，他要感謝各委員願意為道安防制工作盡一份心力，期盼各委員在未來兩年任期都能不吝提出建言，讓我國朝向「2050年道路交通事故零死亡」的願景邁進。
隨後陳建仁分別聽取交通部、內政部與教育部分別由整體、工程、教育、監理及執法等面向說明「道安改善112年辦理成效及113年工作重點」報告，並感謝各縣市政府努力改善道路安全，使去年年1至11月及11月道路交通事故死亡人數均較前年同期降低。
針對委員關切的機車交通事故問題，陳建仁表示，全台約有1400萬輛機車，交通部目前已辦理機車駕駛訓練補助，希望達到每年至少4萬人受訓目標，並請研議如何擴大機車駕駛訓練補助規模，以及精進機車道路駕駛訓練計畫，後續仍請交通部通盤檢討機車整體監理制度，以培養機車駕駛人實際上路經驗，強化防禦駕駛，有效降低機車交通事故發生率。此外針對砂石車、遊覽車、公車、貨車、計程車等職業駕駛人的管理、違規記點及取締等部分，以及部分職業駕駛人勤務超時問題，也請交通部與勞動部協力合作，通盤考量改善措施。
在道安工程方面，陳建仁請內政部、交通部等有關部會持續傾聽地方政府建議，並了解地方政府在推動相關工程建設所遭遇的困難，適時予以協助，同時針對不同區域特性，於1年內訂定行人交通安全設施、設計、管理及維護規範，以利地方政府遵循。另有關救援系統方面，陳建仁指出，目前衛福部已有一套檢傷分級、後送緊急傷患的機制，應以更智慧化方式加以連結，讓交通事故傷患能獲得更即時的醫療處置。
在教育方面，陳建仁表示，為提升高齡者及弱勢族群用路安全，除了傳統學校交通安全教育之外，也應積極落實社會教育，並進行分齡、分群、分眾的道安教育宣導，例如教育部可與民政單位合作，透過社區照顧關懷據點觸及高齡者。另外保險為交通安全重要的一環，金融監督管理委員會除針對駕駛人所投保的強制險外，也可參酌其他國家經驗及制度，研議檢討現行制度的可行性。
今日會中通過交通部擬具的「國家道路交通安全綱要計畫」草案。陳建仁表示，交通部依據「道路交通安全基本法」擬具該計畫，請相關部會未來在推動過程中，均能妥善考量今日委員所提意見；另請中央相關部會及地方政府，依據綱要計畫內容，訂定年度推動計畫及縣市執行計畫，並積極落實執行。鑑於計畫的推動、執行與落實成效，與管考力道息息相關，後續將於行政院每月工作會議定期列管各項重點計畫的辦理進度，並檢視關鍵績效指標（KPI）達標情形，同時要求執行進度落後的單位具體說明改善措施。
陳建仁指出，道安改善的成果將具體呈現在道路事故的死傷人數上，因此績效指標應進行更詳細驗證，例如依照不同時間、地點、運具類型或行人年齡等，進行更詳盡分析。另依據交通部統計，道路交通事故死亡或受傷當事者使用運具以機車為最大宗，而淨零碳排為我國當前重要政策，發展公共運輸也是世界趨勢，請交通部及各地方政府持續推動公路公共運輸計畫，建立完善公共運輸系統，吸引民眾踴躍搭乘，提高公共運輸普及率，以降低私人運具使用，減少事故風險。
最後，陳建仁強調，道安改善工作需要中央相關部會與地方政府共同投入，期勉大家攜手共同努力，化被動為主動，共同研議更具前瞻性、完整性、有效性的計畫與法規系統，以回應外界與人民的期待，共同打造更安全的道路交通環境。