微軟宣布遊戲部門裁員1900人！併購暴雪後大整頓 暴雪總裁也走人
美國科技巨頭微軟（Microsoft）日前剛成為第二家市值超過3兆美元的企業，不過，今（25）日傳出微軟將裁員1900人，人事變動集中在電玩團隊。微軟去年10才完成暴雪（Activision Blizzard）併購案，微軟遊戲（Microsoft Gaming）執行長史賓塞（Phil Spencer）在公司內部信表示，併購暴雪3個多月後，為了完成團隊的整併，不得不作出裁員的痛苦決定。微軟遊戲目前約有2萬2000員工，裁員1900人約占總人力9％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《IGN》報導，微軟尚未對外說明此次裁員，不過史賓塞發給員工的備忘錄已經流出，內文中提到為了致力達到可持續性發展的成本結構，在併購暴雪3個月後，不得不在一些重疊領域中進行人事整頓，裁員1900人。
史賓塞強調，將替那些被裁員的人提供全力支持以及合乎規定的遣散費，並稱這些遭解僱的員工完全應該對於自己過去的成就感到自豪。史賓塞也對留下來的員工喊話，呼籲他們以尊重和同理心對待將離職的同事，並在未來繼續發揮創造力，開發出更多優質遊戲。
暴雪娛樂的現任總裁伊巴拉（Mike Ybarra）也在這波裁員中走人，伊巴拉表示自己與所有在此波裁員中受影響的人同在，並稱有機會帶領暴雪度過一段令人難以置信的時光非常榮幸，未來將繼續扮演暴雪最大的粉絲。
《IGN》報導指出，有匿名員工透露，在裁員計劃實施前，微軟已經大幅削減了遊戲團隊的行銷預算。整個遊戲業自去年開始就陷入裁員風暴，許多知名工作室裁員甚至倒閉，知名線上遊戲《英雄聯盟》的開發商「Riot Games」日前也宣布精簡11%人力，相當於裁撤530名員工。