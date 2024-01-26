中國再度過審115款遊戲版號！業內人士：很震驚、釋放積極訊號
中國在去年底突然發布嚴控網路遊戲的草案徵求意見稿，引發遊戲股地震，並連累A股，包含騰訊、網易等相關遊戲股應聲腿軟，騰訊市值更蒸發460億美元（約新台幣1.4兆元），不過似乎為了重振市場信心，當局不僅連忙開除相關負責人是，更在26日凌晨再度宣布批准105款遊戲版號，讓業內人士也直呼震驚，並稱這種情況前所未見。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國網路遊戲產業近年來蓬勃發展，但在北京不願放鬆對其監管，在去年由中國國家新聞出版署拋出《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，展現有意針對遊戲公司常見營業模式進行全方位控管。不料草案發布後，當天收盤騰訊股價下跌超過12%，市值蒸發460億美元，創下自2008年以來以百分比計算的最大單日股價跌幅，網易股價則下跌25%，嗶哩嗶哩亦下跌6.1%。
為重振市場信心，中國國家新聞出版署先是在12月結束前宣布批准105款中國國產網路遊戲版號，今（26日）凌晨又發佈了2024年1月的中國國產網路遊戲審批消息，宣布發放數量達到115個，這也是繼去年12月首次破百後，本年度首月再創新高。
根據中國財經媒體《財聯社》、《每日經濟新聞》報導，獲批的115款遊戲中有高達百款全是手遊端產品，其中包含58款休閒益智類手機遊戲，另外15款則分別有家用機台、桌機、網頁與手遊兼併版本等遊戲；所屬遊戲公司則分別包含騰訊、世紀華通、遊族網絡和三七互娛等企業。
報導引述多名遊戲業內人士表示，光是「半夜公布版號」的情況就前所未見，一口氣發放百餘款產品過審的情況更是令人感到震驚，「無疑向行業釋放了積極訊號」，萬聯證券也認為，2023年中國遊戲市場表現符合預期，隨著版號發放的常態化，多款遊戲蓄勢待發，有望帶動2024年市場實現穩定成長。