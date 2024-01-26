「尾牙」拜土地公招財！這供品不要端上桌　拜拜時間、禁忌一次看

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習俗中，每個月的農曆初二、十六會祭祀土地公，因土地公具有財神的神格，所以大家會在初二、十六準備三牲祭祀，並向土地公求財，此稱為「做牙」。農曆十二月十六日因為是農曆前年最後一次「做牙」，故又稱為「尾牙」。
尾牙為農曆十二月十六日，過了尾牙就準備迎接新的一年，因此許多公司、商家也會選在這時候由資方宴請員工，犒賞大家一年來的辛苦，也感謝大家這一年為公司的盡心盡力。
🟡拜土地公最佳時間
在尾牙這天，可以準備供品到家附近或是公司附近的土地公廟拜拜，建議選在早上8點到下午4點，據說是土地公精神最好的時候，也有些習俗認為應該避開中午時段，避免吵到土地公睡午覺，不過事實上只要懷有虔誠的心，挑選有空的時間前往拜拜，都可以求得新年財運降臨！
🟡拜土地公供品準備
大家都知道尾牙這天要拜刈包，除了刈包之外，花生糖、麻荖等甜味的點心據說也受土地公喜愛，所以甜點是不可少的供品。
◼️刈包、潤餅：刈包的形狀像是錢包，潤餅則代表將錢緊緊包裹住，所以吃刈包、潤餅象徵吉祥富潤、招財進寶。
◼️麻糬：象徵黏錢。
◼️糕點：如發糕、年糕、小糕點類的點心，象徵業績高升。
◼️帶殼花生：代表「剝殼開運」。
◼️香蕉、李子、梨、棗子、鳳梨：有「招你來這旺」的含意。
◼️三色金：壽金、刈金、福金。
🟡避免三種水果
葡萄：意謂好運逃跑
芭樂：意謂空頭支票，願望無法實現
蓮霧：意謂前途迷霧