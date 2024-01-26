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「尾牙」拜土地公招財！這供品不要端上桌　拜拜時間、禁忌一次看

▲農曆十二月十六日「尾牙」，別忘記祭拜福德正神（土地公），準備「潤餅、刈包」都有象徵發財的意思，相反的可以避開葡萄、芭樂、蓮霧等三樣水果。（圖／《NOWnews》資料照）
▲農曆十二月十六日「尾牙」，別忘記祭拜福德正神（土地公），準備「潤餅、刈包」都有象徵發財的意思，相反的可以避開葡萄、芭樂、蓮霧等三樣水果。（圖／《NOWnews》資料照）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（26）日為農曆十二月十六日，也是「尾牙」，在這一天是祭拜福德正神（土地公）的日子，公司行號、店家老闆們會在祭拜完土地公之後，開始設宴酬謝員工一年的辛勞，不過拜拜時可要記得，準備「潤餅、刈包」都有象徵發財的意思，相反的可以避開葡萄、芭樂、蓮霧等三樣水果，《NOWnews》也特別整理了「尾牙」該怎麼拜拜，以及禁忌、習俗懶人包，想要2024財運爆棚就靠這一天！

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🟡「尾牙」記得拜土地公

習俗中，每個月的農曆初二、十六會祭祀土地公，因土地公具有財神的神格，所以大家會在初二、十六準備三牲祭祀，並向土地公求財，此稱為「做牙」。農曆十二月十六日因為是農曆前年最後一次「做牙」，故又稱為「尾牙」。

尾牙為農曆十二月十六日，過了尾牙就準備迎接新的一年，因此許多公司、商家也會選在這時候由資方宴請員工，犒賞大家一年來的辛苦，也感謝大家這一年為公司的盡心盡力。

🟡拜土地公最佳時間

在尾牙這天，可以準備供品到家附近或是公司附近的土地公廟拜拜，建議選在早上8點到下午4點，據說是土地公精神最好的時候，也有些習俗認為應該避開中午時段，避免吵到土地公睡午覺，不過事實上只要懷有虔誠的心，挑選有空的時間前往拜拜，都可以求得新年財運降臨！

🟡拜土地公供品準備

大家都知道尾牙這天要拜刈包，除了刈包之外，花生糖、麻荖等甜味的點心據說也受土地公喜愛，所以甜點是不可少的供品。

◼️刈包、潤餅：刈包的形狀像是錢包，潤餅則代表將錢緊緊包裹住，所以吃刈包、潤餅象徵吉祥富潤、招財進寶。

◼️麻糬：象徵黏錢。

◼️糕點：如發糕、年糕、小糕點類的點心，象徵業績高升。

◼️帶殼花生：代表「剝殼開運」。

◼️香蕉、李子、梨、棗子、鳳梨：有「招你來這旺」的含意。

◼️三色金：壽金、刈金、福金。

🟡避免三種水果

葡萄：意謂好運逃跑

芭樂：意謂空頭支票，願望無法實現

蓮霧：意謂前途迷霧

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