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NBA／Stephen Curry第10次明星賽還需再等等！誰是最大遺珠引熱議

▲勇士Stephen Curry未能入選10次明星賽，誰是最大遺珠引球迷熱議。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士Stephen Curry未能入選10次明星賽，誰是最大遺珠引球迷熱議。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

NBA賽季走到季中，今（26）日聯盟也公布2024年明星賽東西區的先發陣容，西區由洛杉磯湖人「詹皇」Lebron James領軍，而東區則由公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo掛帥。然而，金州勇士球星「咖哩」Stephen Curry未能入選生涯第10次明星賽，包括老鷹隊Trae Young、湖人隊Anthony Davis，還有尼克隊Jalen Brunson等人，被球迷認為是本屆NBA明星賽遺珠。

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西區的先發陣容，由「詹皇」Lebron James擔任隊長，而這也是他生涯第20度入選明星賽，先發球員成員還包含太陽「死神」Kevin Durant、金塊Nikola Jokic，還有後場的獨行俠Luka Doncic和首次入選明星賽先發的雷霆新星「SGA」Shai Gilgeous-Alexander。

東區方面，「字母哥」Giannis Antetokounmpo擔任隊長，率領前日才狂砍70分的76人「大帝」Joel Embiid、塞爾提克Jayson Tatum，後場球員則分別為溜馬Tyrese Haliburton、公鹿「小李」Damian Lillard。

相比其餘位置，後場部分票選受到球迷最多討論，推特上許多球迷發文表示，Stephen Curry是本次明星賽最大遺珠，他曾分別在2014至2019賽季、2021至2023賽季連續入選明星賽，生涯累積9次出賽，可惜本季未能將數字推進。

勇士歷經換人後，本季開端打得並不平穩，目前僅以19勝22敗的戰績排在西區第12位，但Stephen Curry截至今（26）日的數據表現依然亮眼，平均拿下26.7分、4.2籃板並可傳出5次助攻。

除了Stephen Curry以外，東區的Trae Young和Jalen Brunson也被認為是遺珠之憾，前者場均可以拿下26.9分、3籃板並能傳出10.8次助攻，後者則是幫助尼克搶佔東區第5位的主力球員，平均也攻下26.6分、3.9籃板、6.5次助攻。

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