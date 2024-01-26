NBA／Stephen Curry第10次明星賽還需再等等！誰是最大遺珠引熱議

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東區方面，「字母哥」Giannis Antetokounmpo擔任隊長，率領前日才狂砍70分的76人「大帝」Joel Embiid、塞爾提克Jayson Tatum，後場球員則分別為溜馬Tyrese Haliburton、公鹿「小李」Damian Lillard。
相比其餘位置，後場部分票選受到球迷最多討論，推特上許多球迷發文表示，Stephen Curry是本次明星賽最大遺珠，他曾分別在2014至2019賽季、2021至2023賽季連續入選明星賽，生涯累積9次出賽，可惜本季未能將數字推進。
勇士歷經換人後，本季開端打得並不平穩，目前僅以19勝22敗的戰績排在西區第12位，但Stephen Curry截至今（26）日的數據表現依然亮眼，平均拿下26.7分、4.2籃板並可傳出5次助攻。
除了Stephen Curry以外，東區的Trae Young和Jalen Brunson也被認為是遺珠之憾，前者場均可以拿下26.9分、3籃板並能傳出10.8次助攻，後者則是幫助尼克搶佔東區第5位的主力球員，平均也攻下26.6分、3.9籃板、6.5次助攻。
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