擊敗全球8,715支優秀隊伍！高雄代表隊榮獲2023 NASA黑客松總冠軍

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台灣NASA黑客松總召台大理學院副院長、物理系暨天文所教授吳俊輝提到，台灣從2017年參與全球NASA黑客松賽事至今，這是第5度奪得全球總冠軍，為期兩天的賽事共吸引了全球來自402個城市和152個國家或區域的 8,715 隊參賽，無論是全球參賽隊伍數、人數及台灣區獎金都是歷年來最高的，臺灣三個城市共有6隊脫穎而出進入前百名，亦為歷年最佳成績，代表台灣的隊伍成功應用創新性解決地方永續的問題，期待明年賽事也能夠看到更多台灣的青年能夠在這樣的國際盛事中嶄露頭角。
高雄金牌獎團隊$quality_over_quantity 隊長賴泳在表示，這次得獎的計畫主要在探索生物多樣性熱點，將幫助科學家能夠隨著時間變化，更有效找到熱點，並應用在世界各地其他地點。透過2023 NASA黑客松活動，除讓世界看見台灣以外，也希望大家能關注地球科學，重視地球科學的研究。
經發局補充，高雄金牌獎團隊「$quality_over_quantity」是四位在南部求學認識，大學畢業後仍一起追夢的好友，以「BIODIVERSITY HOTSPOT EXPLORER 生態熱點探索者」專案，使用EMIT高光譜衛星影像數據分析，準確識別15個潛在的生態多樣性熱點，這是傳統人工地面搜查方式所作不到的，這項技術也可用在找出碳排放熱點、特定物種的繁殖熱區、特定物質的熱區，對於淨零永續的規劃有很大的幫助，正與高雄推動淨零的目標相應。
全球總冠軍高雄團隊將於2024年6月5日至6日兩天，由台大吳俊輝教授帶領其他歷屆三隊總冠軍隊共同代表台灣前往NASA見證火箭發射。