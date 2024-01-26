今晚吃尾牙！上台表演、參加尾牙「2條件」算加班　尾牙6大QA整理

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A：對「社交恐懼」的人而言，就算是公司犒賞員工的場合，可能也會覺得心累，在心中吶喊「可不可以不要去尾牙？」答案視公司舉辦尾牙的時間而異，如果你的公司在上班時間辦尾牙，那麼除非請假，否則你就必須得出勤，也就是必須去參加尾牙。
但如果公司在下班時間或休息日辦尾牙，因屬個人休息時間，那麼你可以依個人意願自由參加。不過，職場老鳥也分享，出席尾牙在不少高層心中，都是評斷員工對公司的向心力，要不要去尾牙應謹慎評估。
📌Q2：尾牙辦在下班或休息日、假日，參加有加班費嗎？
A：如果公司尾牙辦在下班時間或是休息日、假日，因為不是司固定上班時間，老闆如果「強制規定員工要出席尾牙」，則應依照《勞基法》第24項相關規定，在尾牙餐會之餘也要給付員工「加班費」。反之，若是開放員工自由參加，就沒有加班費的議題。
📌Q3：尾牙上負責表演節目的員工，可以申請加班費嗎？
不少企業除了請藝人、專業表演者帶動尾牙氣氛外，有時也會安排員工上陣展現才藝，那麼上台表演的員工在尾牙有額外的「工作任務」，可以申請加班費嗎？答案與Q1一樣都得視尾牙舉辦的時間而異，如果尾牙辦在下班或休息日，員工必須到場協助，則公司就必須支付員工加班費，並依照平日或休息日加班費來計算。
如果公司是在休息時間（包括下班、休息日、假日）舉辦尾牙，並且強制要求員工必須上台表演、排定尾牙的節目，則應視為延長工時，公司應「按薪資比例計算加班費」給參與表演活動的員工。
但如果員工屬自願參與尾牙表演，由於該時段不屬工作時間、雇主則無給付加班費的義務；反之，如雇主採強制或指定參加者，該時段屬延長工時，有給付加班費的義務。
📌Q4：不參加尾牙，可以要求老闆把餐費折換成現金嗎？
A：勞動部曾回應表示，尾牙餐會與現場加碼的獎項都屬於「福利項目」，並不屬於工資一部分，如員工自願放棄選擇不出席，公司當然也不用支付未出席員工相關費用或補償措施。
📌Q5：尾牙中獎要扣稅嗎？價值多少以上要申報？
A：先恭喜您尾牙中大獎！據財政部北區國稅局資料，員工參加機關、公司舉辦摸彩活動所取得之獎金或實物獎品，如汽車、手機、禮券等，屬《所得稅法》第14條第1項第8類規定「競技、競賽及機會中獎之獎金或給與」，依法應按所得扣繳率標準規定，辦理扣繳稅款報繳及扣（免）繳憑單申報。
中獎人為中華民國境內居住之個人，應按給付全額扣取10%之扣繳稅款，外籍人士要繳20%。中獎金額價值2萬元以下得免扣繳但須申報；中獎金額價值1000元以下免扣繳也免申報。
📌Q6：參加尾牙交通往返期間出意外，算職災嗎？
A：如是由員工「自由選擇是否參加」的公司尾牙餐會，在往返途中的交通意外都不會被算入職業災害當中，但如是「企業強制參加」的尾牙餐會，則可算是上下班通勤之必要所致死傷，屬職業傷害的一環。
不過，要特別留意，最高法院曾有判例，於尾牙餐會結束後喝酒駕車，因屬重大交通違規，不屬職業災害。喝酒不開車；開車不喝酒。