特企／臺中國家歌劇院農曆春節主題活動「藝」起迎新年

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臺灣藝術家徐至宏為歌劇院打造「小綠龍家族」透過造型童趣可愛的小綠龍家族，反思氣候變遷對環境的影響。春節前夕，小綠龍家族成員歡喜入住歌劇院戶外廣場和6樓空中花園，《花花獸的綠色秘境》裝置展覽等待大家探尋！除了大型裝置外，大年初一到初五，徐至宏將帶著怪獸陶藝品攜手現代神農氏「三玉號」風味師蘇立中、手作刺繡家螞蟻夫人（Mrs. Ant）在1樓忘我廳舉辦展覽。另有植物苔球、植栽上板、香料鹽手作等工作坊，讓大家將臺灣山林帶進日常生活裡，喚醒對環境的關心，迎接一整年的生機盎然。
大小朋友來走春 親子同樂藝起迎新年
期間限定、適合親子同行的「《惠來初四來走春》街區導覽」，2月13日初四將步行巡禮歌劇院所在的惠來里，探索3600年前的惠來遺址、百年來香火鼎盛的福德祠，還有佇立於七期街角的公共藝術；歌劇院特別為小朋友打造的「閱讀小劇點」空間也規劃《龍總來讀冊》親子活動，展出「龍」主題的繪本及親子工作坊，探索「龍」在不同文化中的奧妙！
NTT春節特映會 在歌劇院看經典藝術現場
每年春節必定排隊觀賞的「NTT放映室─春節特映」，今年精選6部作品，包含英國皇家芭蕾舞團《胡桃鉗》、首爾藝術團《如蝶翩翩》、東京新國立劇場《冒牌婚姻》、巴黎歌劇院《托斯卡》、皇家莎士比亞劇團《第十二夜》、巴黎歌劇院芭蕾舞團《提瑞／謝克特／沛瑞茲／派特》，內容涵蓋歌劇、音樂劇、戲劇和舞蹈等國際製作，從大年初一到初五中午12點及下午3點半在中劇院播放，免費入場。
歌劇院另一處公共空間，大劇院2樓前廳挑高19米曲牆在春節期間將呈現「超維度╳光之曲幕reCONNECT 2024：NEW CANVAS」沉浸式影音展覽，以古希臘哲學家柏拉圖的「洞穴預言」為主題，透過漫延的奇幻影像，打造撼動感官想像的異度空間。展覽時間為2月10日至12日(初一至初三)每天下午3點一場、2月13日至5月10日每天下午6點播放一場。
農曆春節期間，臺中國家歌劇院小年夜（2月8日）及除夕（2月9日）休館。初一（2月10日）至初五（2月14日）不打烊，敞開大門歡迎闔家來走春。各項活動已開放報名，詳情請至歌劇院官網查詢。