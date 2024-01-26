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謝忻親眼目睹「女星生死鬥」！為搏版面不惜走光　安全褲直接不穿

▲謝忻親眼目睹「女明星生死鬥」，為了搏版面不惜走光，安全褲直接不穿了。（圖 / 謝忻臉書）
▲謝忻親眼目睹「女明星生死鬥」，為了搏版面不惜走光，安全褲直接不穿了。（圖 / 謝忻臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

藝人謝忻2019年因和阿翔的不倫戀曝光後，被電視台犧牲，退出主持12年的綜藝節目《綜藝大集合》。謝忻近日熱愛在Threads上分享往事，24日她發文透露，之前有來賓在節目上玩遊戲太認真，不小心走光，謝忻貼心提醒她之後，對方卻回「我就是要給人家看啊，不然哪有鏡頭。」公開女明星生死鬥內幕。

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▲謝忻近期熱愛在Threads分享往事。（圖／謝忻Threads）
▲謝忻近期熱愛在Threads分享往事。（圖／謝忻Threads）
謝忻24日在Threads發文透露，某次節目玩大風吹搶椅子的遊戲，有位穿著牛仔短裙的女明星玩太認真，沒搶到椅子於是四腳朝天摔倒在地。謝忻看到後提醒對方避免走光，「妳不要這麼認真啦！ 假裝跑就好了，不然安全褲被看見。」沒想到該女星竟說自己沒穿安全褲，還承認自己的行為是故意的，「我沒穿安全褲吔！我就是要給人家看啊，不然哪有鏡頭。」證實女星為了搏版面無所不用其極。

▲謝忻親眼見證女明星為搏版面，不惜露底褲。（圖／謝忻Threads）
▲謝忻親眼見證女明星為搏版面，不惜露底褲。（圖／謝忻Threads）
網友看到後笑說：「那女星不錯很懂男觀眾，但真露出來製作單位也是剪掉」，謝忻也回應「的確，但是如果你打小草莓的話，也是可以多少符合觀眾的期待。」還有人說：「看怎麼開，星途就怎麼開的概念嗎」，謝忻則自嘲「可是製作單位，都叫我穿長袖、長褲、高領尤佳」。

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