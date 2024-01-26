謝忻親眼目睹「女星生死鬥」！為搏版面不惜走光 安全褲直接不穿
藝人謝忻2019年因和阿翔的不倫戀曝光後，被電視台犧牲，退出主持12年的綜藝節目《綜藝大集合》。謝忻近日熱愛在Threads上分享往事，24日她發文透露，之前有來賓在節目上玩遊戲太認真，不小心走光，謝忻貼心提醒她之後，對方卻回「我就是要給人家看啊，不然哪有鏡頭。」公開女明星生死鬥內幕。
記者薛羽彤/綜合報導
謝忻24日在Threads發文透露，某次節目玩大風吹搶椅子的遊戲，有位穿著牛仔短裙的女明星玩太認真，沒搶到椅子於是四腳朝天摔倒在地。謝忻看到後提醒對方避免走光，「妳不要這麼認真啦！ 假裝跑就好了，不然安全褲被看見。」沒想到該女星竟說自己沒穿安全褲，還承認自己的行為是故意的，「我沒穿安全褲吔！我就是要給人家看啊，不然哪有鏡頭。」證實女星為了搏版面無所不用其極。
網友看到後笑說：「那女星不錯很懂男觀眾，但真露出來製作單位也是剪掉」，謝忻也回應「的確，但是如果你打小草莓的話，也是可以多少符合觀眾的期待。」還有人說：「看怎麼開，星途就怎麼開的概念嗎」，謝忻則自嘲「可是製作單位，都叫我穿長袖、長褲、高領尤佳」。
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