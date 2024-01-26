三星Galaxy S24首賣日！「小升大」免費升級 頭香客排4天搶第一
三星Galaxy S24旗艦系列自1月18日開放預購，今（26）日開放早鳥預購民眾優先取貨，最大誘因為容量「小升大」免費升級、專屬配件等超值優惠，還有機會獲得最高2,000百貨禮券，因此吸引不少民眾一早前來取機，根據《NOWnews》記者目測，約莫9點左右已經有超過200位民眾等著領機，其中頭香客為林小姐，於4天前就來排隊，希望搶第一時間拿到最新手機。同時三星照例於微風南山旗艦體驗館樓上打造VIP專屬休憩空間，同時提供「寵AI星粉套餐」。
記者周淑萍/綜合報導
今早搶得頭香的民眾為來自新莊的林小姐，購買S24 Ultra鈦黑 1TB（購買512GB升級為1TB)。身為資深級星粉的林小姐，在22號凌晨不畏霸王級的寒流來到三星微風南山旗艦體驗館排隊等候取機。林小姐帶著主力機S23 Ultra前來排隊，非常喜歡此次 Galaxy S24系列搭載AI的功能，搜尋圈、智慧即時翻譯、語音轉文字助理功能，不管在生活或工作上的應用都覺得相當實用，因此決定購入最新旗艦機。
根據台灣三星表示，Galaxy S24旗艦系列此次預購成績超乎預期，較前一代預購表現成長逾3成。展望2024年，持續朝較前代成長30%穩定邁進。同時觀察此次三星智慧館及三星商城預購狀況，從三款機型分析，Galaxy S24 Ultra表現突出，以近8成佔比創下新高。在顏色方面，Galaxy S24 Ultra以「鈦灰」充分展現金屬質感的時尚色調最受消費者青睞，銷售佔比逾四成；而S24+與S24則以夢幻迷人的「鈷藤紫」最受歡迎，分別皆有約三成佔比。
迎接新機正式登台，台灣三星持續推出購機優惠，自1月31日至2月29日消費者於全通路購買Galaxy S24旗艦系列，即可獲得45W快充旅充組、保護殼，可享Samsung Wallet悠遊卡開卡限時限量回饋最高300、跨系統LINE資料移轉服務、註冊登入享Galaxy Store禮物卡1,000再抽Galaxy SmartTag2。於全台三星智慧館／三星商城購買Galaxy S24旗艦系列手機，可享舊機換新機加碼最高2,000、指定銀行刷卡購機最高2,000等回饋。