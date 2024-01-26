「東方神起鐵粉」朴智賢爆好友與昌珉結婚！粉絲笑問：會想殺人嗎
南韓二代男團代表「東方神起」中的成員昌珉，在2020年宣布結婚，對象是圈外人，2022年寶貝兒子誕生，昌珉升格當爸爸，儘管如此他的人氣依然居高不下。最近，女星朴智賢為宣傳與安普賢主演的新戲《財閥X刑警》，登上廣播節目，在節目中，她提起自己是東方神起的鐵粉，並意外透露昌珉的老婆其實是她的好朋友，引發熱烈討論。
記者張芸婷／綜合報導
朴智賢先前演過《財閥家的小兒子》，也曾在《柔美的細胞小將》中與安普賢同框演出，昨（25）日兩人為宣傳新戲上SBS 的廣播節目《Cultwo Show》，訪談的過程中，朴智賢說起自己是東方神起的死忠粉絲，甚至收藏大量周邊商品及加入偶像的官方粉絲俱樂部，還當場哼唱東方神起的〈HUG〉，分享她瘋狂追星的一面。
朴智賢接著爆料，自己的好友和東方神起的老么昌珉結婚了，但朋友並不是團體的粉絲，讓主持人好奇問道：「難道不會想要殺了朋友嗎？」引起現場一陣大笑。
事實上，昌珉不管婚前婚後都鮮少對外提及私生活，也從未公開老婆、小孩的身分及長相，非常保護家人。節目內容曝光後，很快就引起熱烈討論，不少粉絲羨慕說道：「我怎麼就沒有這樣的朋友」、「好神奇啊！世界太小了吧」、「無法想像好友跟偶像結婚的戲碼，好像偶像劇啊！」
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