丹妮婊姐脫口「離婚了」！雲林阿嬤催生抱金孫 她不得已出此下策
知名網紅丹妮婊姐年初宣布閃婚，和交往4年的黑人男友在美國登記結婚，喜訊震撼外界，她開心表示總算可以給催婚許久的雲林阿嬤一個交代，沒想到很想抱金孫的阿嬤重燃希望後，致電要她快生個孩子，讓丹妮婊姐差點崩潰，趕緊要親朋好友跟阿嬤說「你孫女離婚了」，搞笑行徑逗樂粉絲。
記者江芷稜／綜合報導
她在IG影片透露，結婚喜訊曝光後，左鄰右舍都來恭喜阿嬤，阿嬤聞訊立刻致電向她媽媽求證，確認這個好消息，她也高興地說，阿嬤催婚10幾年，總算達成長輩的願望，阿嬤本來去年已經不抱任何希望，沒想到她卻閃婚，給了阿嬤一個大驚喜，丹妮婊姐很開心，以為不會再被唸了，沒想到阿嬤下句話又繼續「催生」，要她趕快生一個金孫。
丹妮婊姐聽完差點崩潰，表示再過兩個禮拜就過年了，擔心春節期間返家，阿嬤會火力全開催生，以死相逼要她趕緊生一個孩子，她拜託雲林的鄉親們救救自己，「麻煩明天去跟我阿嬤說，孫女已經離婚了」，希望雲林鄉親幫幫忙，拯救她離開困境。
許多人都有被長輩催婚催生經驗，網友見狀大笑，表示「阿嬤不會放過你的，生完就會追二胎，比追酒還可怕」，丹妮婊姐傻眼回覆：「X！阿嬤好像還能活20年」，又有網友出奇招「不能乾脆說我結紮了嗎」，丹妮婊姐說：「也可以的，勞煩鄉親幫忙」，也有過來人提醒，「生了第一胎，絕對會叫妳再生第二胎，這就是嬤式的流程」。
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