RADWIMPS宣布5月15日「台北流行音樂中心開唱」！花1600就能看到
日本人氣搖滾樂團RADWIMPS，2023年順利完成世界巡迴演唱會後，在新的一年他們今（26）日正式宣布，將於2024春季展開「RADWIMPS WORLD TOUR 2024 “The way you yawn, and the outcry of Peace”」亞洲巡迴演出，台北場確定5月15日在「台北流行音樂中心」舉行。
記者陳雅蘭／綜合報導
RADWIMPS先前已宣布2024年3月將舉辦中南美洲的巡演，現在亞洲巡迴確定展開，以4月6日在東京代代木第一體育館的演唱會作為首場，預計造訪橫濱、馬尼拉、香港、新加坡、台北、曼谷、首爾等地。這次的亞洲巡迴將會造訪上次未能造訪的城市，而再次造訪的城市則是「場地規模都升級」，希望去年沒有買到票的粉絲，這次都有機會能一起參與。
這次的巡迴主視覺創作是出自「田名網敬一」之手，他身兼藝術總監、平面設計師、插畫家、影像創作和藝術家，並一直持續跨界活動，以現代多變藝術家形象獲得許多高度評價。因為RADWIMPS主唱野田洋次郎非常喜愛「田名網敬一」先生的作品，因而實現這次跨界合作。
對於2024年即將展開的亞洲巡迴演唱會，RADWIMPS表示：「沒想到可以在短時間內再與大家見面，實在是非常期待。這次的場地跟規模都比上次更大，絕對比上次更棒，上次巡迴當中得到很多來自大家的支持，我們也想從這次的巡演當中盡全力加倍回饋給大家，希望大家都可以來演唱會現場，與我們共度難忘的時光。」
RADWIMPS台北演唱會將於5月15日晚間8點在「台北流行音樂中心」舉行，票價分為4200元、3800元、2800元、2000元、1600元，2月4日上午11點於「Ticket Plus 遠大售票系統」啟售。
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